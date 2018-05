"FIFA 18"-Prognose: Frankreich wird Weltmeister - bitteres Ergebnis für Deutschland

Für Bundestrainer Joachim Löw und die deutsche Nationalmannschaft endet die anstehende WM in Russland mit einer bitteren Enttäuschung - zumindest dann, wenn es nach der Prognose von Videospiel-Hersteller EASports geht. Bei der Turnier-Simulation anhand des seit Dienstag erhältlichen WM-Updates für "FIFA 18" kommt die DFB-Elf zwar ins Finale, unterliegt dort aber Frankreich im Elfmeterschießen. 1:1 hieß es nach 120 Minuten. Am Ende zu wenig für den fünften Stern...

Dabei verläuft die virtuelle WM für Löw & Co. lange Zeit verheißungsvoll. In der Vorrundengruppe setzt man sich mit sieben Punkten vor Schweden, Mexiko und Südkorea durch. Im Achtelfinale folgt ein 2:0 gegen Costa Rica, in der Runde der letzten Acht wird dann Kolumbien mit dem gleichen Resultat aus dem Weg geräumt. Im Halbfinale kommt es zum Giganten-Gipfel mit Spanien. Ergebnis: 3:1 für Deutschland. Alles läuft nach Plan - bis zum Finale und der Niederlage gegen Frankreich.