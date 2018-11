Sollte dieses Ergebnis eintreffen, muss sich der FC Bayern München ernsthaft Gedanken über Konsequenzen machen. Borussia Dortmund verpasst dem FCB im Topspiel der Bundesliga eine richtig üble Niederlage. So sagt es zumindest die Prognose des Fußball-Videospiels FIFA 19 voraus. Beide Mannschaften wurden vom Computer gesteuert. SPORT BUZZER-Kolumnist und FIFA-Stimme Wolff Fuss hat das Bayern-Debakel live mit Co-Kommentator Frank Buschmann in der Zentrale von Hersteller EA Sports kommentiert.

Die heftige Pleite für den FC Bayern gegen Borussia Dortmund seht ihr hier im Video!

Vor allem in der zweiten Halbzeit der FIFA-19-Prognose des Topspiels sollten Fans des FC Bayern wegschauen. Hat der FCB in der ersten Hälfte sogar noch einigermaßen gute Torchancen, verliert die virtuelle Mannschaft von Trainer Niko Kovac in Halbzeit zwei komplett den Faden. Absoluter Höhepunkt für den BVB: Das Traumtor von Raphaël Guerreiro. Sollte auch nur ein Bruchteil dieser Topspiel-Prognose eintreffen, können wir uns auf ein großes Spiel zwischen FC Bayern und BVB freuen!