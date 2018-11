FIFA 19 POTM Oktober: BVB-Star Jadon Sancho ist Spieler des Monats

FIFA-Fans aufgepasst! Der zweite FIFA 19 POTM (Player of the Month) ist erneut ein Dortmunder. Jadon Sancho darf sich über die Auszeichnung freuen, er erhält eine Spezial-Karte bei FIFA Ultimate Team. Der erste POTM war mit Offensivstar Marco Reus ebenfalls ein Profi von Borussia Dortmund. Seit dieser Saison kürt FIFA19 in Zusammenarbeit mit der Deutschen Fußball Liga die Bundesligaprofis, die in einem Monat am besten performt haben. Als Lohn für die Auszeichnung als POTM erhalten die Spieler verbesserte Wertungen auf FUT.