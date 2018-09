Neue FIFA 19-Icons: Alle Spieler aus der #ClassOf19 für Ultimate Team

Während alle zittrig darauf hinfiebern, dass FIFA 19 endlich herauskommt, sorgt Entwickler EA Sports mit einer Rutsche neuer Icons noch einmal dafür, dass die Vorfreude weiter steigt. In einer Aktion auf Twitter stellt der Entwickler am Mittwoch zahlreiche neue Icons für FUT19 vor, die dann ab Veröffentlichung erzielt werden können. Die Aktion trägt den Namen "Class of 19" - übersetzt soviel wie Abschlussjahrgang 2019.