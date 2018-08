Mit Anleitung: Alle neuen Jubel in FIFA 19 im Überblick!

Der ein- oder andere würde vielleicht sagen, sie sind ebenso wichtig wie Tricks, Taktiken, oder Tore: Die Torjubel in FIFA! Schon seit FIFA 09 gibt Entwickler EA Sports in der Spielereihe die Möglichkeit, seine Tore mit manuellen Torjubeln zu feiern. Seither werden die Möglichkeiten zu jubeln auch immer ausgefallener. Jetzt rückt das Release von FIFA 19 näher. Und auch im neuen FIFA - ab dem 28. September spielbar - kommen wieder neue Jubel dazu, mit denen die Spieler ihre Tore auch im echten Fußball feiern. Der SPORT BUZZER zeigt vorab schonmal alle neuen Jubel!

Paul Pogbas Jubel-Tanz erinnert an einen Rodeo-Reiter - "Giddy Up" macht ihr durch einen Klick auf R3 bei gehaltener L1-Taste (Xbox: LB halten, rechten Stick eindrücken). © imago

Drrrring, drrrring! Gabriel Jesus feiert seine Tore oft mit einem Telefon-Jubel - in FIFA 19 macht ihr den "Phone it in" mit gehaltener L1-Taste und hochgezogenem rechtem Stick (Xbox: LB und rechter Stick hoch). © imago

Cristiano Ronaldos Standard-Jubel ist weltbekannt. In FIFA 19 könnt ihr ihn jetzt auch mit einem Mitspieler gemeinsam machen - für den "Double Siii" müsst ihr mit Torschütze Cristiano Ronaldo einfach nur X drücken, wenn ein Mitspieler in der Nähe ist (Xbox: A drücken). © youtube.com/Kazooie94

Kylian Mbappé jubelt gerne mit verschränkten Armen und rausgestreckter Zunge - den Jubel mit dem Namen "Little Brother" könnt ihr in FIFA 19 auf der Playstation machen, indem ihr L2 haltet und dann doppelt Kreis drückt (Xbox: LT, dann doppelt B). © imago

Zu den neuen Features in FIFA 19 gehören auch neue Jubel, mit denen ihr eure Tore feiern könnt. Einige sind an bestimmte Spieler gebunden, andere könnt ihr generell nutzen. Der SPORT BUZZER gibt einen Überblick über alle neuen Jubel und zeigt, wie ihr sie ausführt! © Getty/imago/Montage

Vor der Veröffentlichung des Spiels gibt EA derzeit einigen eSports-Stars und YouTubern die Gelegenheit, das neue Spiel schon einmal zu testen. Im Rahmen dieses "EA Game Changers Network" veröffentlichen die Spieler auch erste Gameplay-Videos. So sind auch die neuen Jubel schon bekannt geworden - der YouTuber Kazooie94 stellt sie in einem Video vor. Die neuen Jubel lehnen sich alle an echten Torjubeln von Superstars wie Cristiano Ronaldo, Neymar und Co. an.