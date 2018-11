FIFA 19: Kurioses Bayern-Trikot in Ultimate Team! So bekommt ihr es auch im Handel

Der FC Bayern München bekommt unter der Saison ein neues Trikot! In Zusammenarbeit mit FIFA-19-Entwickler EA Sports und Sportartikel-Hersteller Adidas ist das neue FCB-Dress ab sofort in FIFA 19 Ultimate Team erhältlich - und erstmals in der Geschichte der Kooperation der Parteien auch physisch erwerbbar. Insgesamt sind knapp 7.000 dieser limitierten Trikots im Fanshop des FC Bayern und bei Adidas erhältlich (Preis: 89,95 Euro) Aber: In einem offiziellen Spiel wird der FC Bayern das Trikot nicht tragen!