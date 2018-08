FIFA-Hammer: Mesut Özil gründet eigenes eSports-Team

eSports ist die Zukunft! Das sieht offenbar auch Mesut Özil so. Der spektakulär aus der deutschen Nationalmannschaft zurückgetretene Star des FC Arsenal hat am Donnerstag angekündigt, sein eigenes FIFA-Team aufzubauen – mit Spielern aus aller Welt.

Der 29-Jährige verbreitete die Nachricht in den sozialen Netzwerken: „In den kommenden Wochen suchen wir weltweit nach Spielern, die #teamozil in allen großen nationalen und internationalen FIFA-Events vertreten werden“, schrieb Özil. Gemeinsam mit der deutschen Berateragentur eSportsReputation will er die Spieler in einen nach ihm benannten Verein versammeln. Wie man sich für das Özil-Team qualifiziert, verriet er allerdings nicht. Voraussetzung sollte allerdings sein, dass ihr die Fußball-Simulation FIFA 18 (und ab Ende September FIFA 19 – hier alle Infos) beherrscht – und sicherlich schon einige Erfolge vorweisen könnt.