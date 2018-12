FIFA 19: Fußballschuhe im Playstation-Look jetzt auch im Handel erhältlich

A post shared by Kevin De Bruyne (@kevindebruyne) on Dec 5, 2018 at 8:47am PST

Das Grundmodell, "Nike Phantom Vision Elite", ist bereits seit Mitte des Jahres im Handel erhältlich. Jetzt wurde allerdings in Zusammenarbeit mit Hersteller EA Sports eine Special Edition im Playstation-Look angekündigt - sie soll am 12. Dezember erscheinen. Der in FIFA 19 bereits spielbare Schuh ist mit den typischen Mustern des Playstation-Controllers versehen: Kreise, Quadrate, Dreiecke und Kreuze sind unter anderem auf dem Schuh zu finden.

Bereits Ingame-Trikots von FIFA 19 im echten Leben zu kaufen

Es ist nicht das erste Mal in FIFA 19, dass ein spielbarer Gegenstand nun auch im echten Leben erhältlich ist. In Kooperation mit Adidas veröffentlichte EA Sports erst zuletzt vier besondere Trikots des FC Bayern, Juventus Turin, Real Madrid und Manchester United, die in FIFA 19 Ultimate Team virtuell und real in Onlineshops zu kaufen sind.