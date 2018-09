Neues Rating in FIFA 19: Salah bekommt starke Aufwertung, ter Stegen mit Super-Wert

Mohamed Salah ist nicht nur einer der besten Spieler in der realen Premier League - er ist es jetzt auch endlich in FIFA. Im neuen FIFA 19 erhält der Torschützenkönig der englischen Liga eine extreme Aufwertung - und wird zur echten Alternative in Ultimate Team (FUT). Der Ägypter musste sich im vergangenen Jahr noch mit einem 83er-Rating begnügen - jetzt wird er zu einem der besten Stürmer in der neuen Fußballsimulation. Checkt ihn in unserer Galerie mit den 100 besten Spielern im neuen FIFA.