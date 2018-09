FIFA 19: Özil abgewertet - Neue FUT-Ratings mit DFB-Stars veröffentlicht

Zwei deutsche Stars verlieren im neuen FIFA 19 an Boden: Mesut Özil und Jerome Boateng müssen gleich zwei Stärkepunkte im Vergleich zu FIFA 19 hergeben. Die beiden Weltmeister von 2018 rutschen in der neuen Fußball-Simulation von Stärke 88 auf 86 ab. Die neuen Ultimate-Team-Karten der beiden findet ihr in unserer großen Galerie. Entwickler EA Sports erweitert ab sofort die Liste der 100 besten Spieler in FIFA 19 - jetzt sind die Plätze 80 bis 61 bekannt.