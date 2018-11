FIFA 19: Server down - EA Sports bestätigt Probleme

Feiertags-Ärger bei FIFA 19: Ausgerechnet an Allerheiligen (ein Feiertag in vielen Bundesländern, unter anderem Bayern und Nordrhein-Westfalen) haben die Server von FIFA 19 versagt. Im Netz gab es am Donnerstagabend zahlreiche Berichte über Verbindungsprobleme bei Online-Partien: Die Server von FIFA 19 waren am Abend down. Das bestätigte Hersteller EA Sports auch via Twitter: "Aktuell tauchen vermehrt Schwierigkeiten bei der Verbindung zu unseren Online-Diensten auf. Wir sind uns dessen bewusst und arbeiten daran, dies schnellstmöglich zu beheben", schrieb EA via Twitter.