FIFA 19: Neues Titel-Update 5 jetzt als Download verfügbar - Das bringt der Patch!

FIFA 19 bekommt wieder ein neues Update: Und wieder nimmt sich Entwickler EA Sports die Schüsse bei der Fußball-Simulation vor. Nachdem zuletzt unter anderem an Direktabnahmen und der Streuung der Schüsse gefeilt wurde, sind jetzt unter anderem die angeschnittenen Schüsse an der Reihe. Das Titel Update 5 ist aktuell nur für die PC-Version verfügbar - allerdings wird der neue Patch in den kommenden Tagen auch für die PS4 und Xbox One veröffentlicht.

FIFA Titel Update 5 - Das sind die Änderungen

Einschneidendste Änderung: Angeschnittene Direktschüsse werden deutlich seltener im Tor landen - am 16er einfach so mit gedrückter vorderer rechter Schultertaste abziehen und bereits beim Tastendruck jubeln ist also nicht mehr drin. Den sogenannten "Pitch Notes" von EA angefügten Bildern ist zu entnehmen, dass deutlich weniger Schüsse in den Winkel gehen - viel mehr werden die Effet-Schüsse ungenauer und auch mal direkt zentral in den Armen des Torhüters landen.