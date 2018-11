FIFA 19: TOTW 10 veröffentlicht - Das ist das offizielle Team of the Week

Das Ultimate Team der Woche 10 in FIFA 19 ist jetzt offiziell verfügbar. Im TOTW 10 stehen unter anderem Mohamed Salah und Harry Kane. Die Spieler, die es ins FUT Team of the Week schaffen, bekommen deutlich bessere "In-Form"-Karten. Alle neuen Werte hier im Überblick.

Entwickler EA Sports hat am Mittwoch offiziell sein Team of the Week (TOTW) 10 für FIFA 19 präsentiert. Die besten Spieler der Woche 10 bekommen im beliebten Modus Ultimate Team verbesserte Karten, sogenannte Inform-Karten. Diese limitierten Karten mit besseren Spielerattributen können in FUT-Packs gezogen werden. Auch auf dem Transfermarkt sind die Karten teilweise zu finden - dann aber zu hohen Preisen!

Das FIFA 19 Team of the Week 10: Auf diese Spieler dürft Ihr euch freuen!

FIFA 19: TOTW 10 - Das offizielle Ultimate Team of the Week Mit Mohamed Salah und Harry Kane: Das offizielle TOTW 10 Torwart: Alisson Becker (FC Liverpool) Neuer Wert 86 © 2018 Getty Images Verteidigung: Aleksandar Kolarov (AS Rom) Neuer Wert 84 © 2018 Getty Images Verteidigung: Virgil van Dijk (Liverpool FC) Neuer Wert 87 © 2018 Getty Images Verteidigung: Willi Orban (RB Leipzig) Neuer Wert 82 © 2018 Getty Images Mittelfeld: Mohamed Salah (FC Liverpool) Neuer Wert 89 © 2018 Getty Images Mittelfeld: Miralem Pjanic (Juventus Turin) Neuer Wert 87 © 2018 Getty Images Mittelfeld: Georginio Wijnaldum (FC Liverpool) Neuer Wert 84 © 2018 Getty Images Mittelfeld: Antonio Valencia (Manchester United) Neuer Wert 84 © 2018 Getty Images Mittelfeld: Riyah Mahrez (Manchester City) Neuer Wert 87 © 2018 Getty Images Mittelfeld: Leroy Sané (Manchester City) Neuer Wert 87 © 2018 Getty Images Angriff: Harry Kane (Tottenham Hotspur) Neuer Wert 90 © 2018 Getty Images BANK Torwart: Robin Olsen (AS Rom) Neuer Wert 81 © 2018 Getty Images Verteidigung: Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen) Neuer Wert 81 © 2017 Getty Images Verteidigung: Kendall Waston (Vancouver Whitecaps) Neuer Wert 80 © imago/Icon SMI Mittelfeld: Albert Rusnak (Real Salt Lake) Neuer Wert 81 © imago/Icon SMI Mittelfeld: Mateus Galiano Da Costa (Boavista Porto) Neuer Wert 78 © imago/MB Media Solutions Mittelfeld: Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam) Neuer Wert 84 © 2018 Getty Images Mittelfeld: James Forrest (Celtic Glasgow) Neuer Wert 84 © 2018 Getty Images Mittelfeld: Milot Rashica (Werder Bremen) Neuer Wert 81 © 2018 Getty Images Angriff: Haris Seferovic (Benfica Lissabon) Neuer Wert 79 © 2018 Getty Images Angriff: Michy Batshuayi (FC Valencia) Neuer Wert 84 © 2018 Getty Images Angriff: Ola Kamara (LA Galaxy) Neuer Wert 80 © imago/Icon SMI Angriff: James Collins (Luton Town) Neuer Wert 76 © imago/PA Images

FIFA 19: Die neuen Ratings der Stars im Team der Woche (TDW)

In dieser Woche haben es einige Superstars ins Team der Woche (TDW) geschafft! Mit dabei sind unter anderem Harry Kane, der in der Nations League gegen das Topteam Kroatien den Siegtreffer erzielen konnte. Ebenfalls geschafft hat es Mohamed Salah vom FC Liverpool. Der pfeilschnelle Angreifer traf in der Afrika-Cup-Qualifikation für sein Heimatland Ägypten beim 3:2-Sieg gegen Tunesien.