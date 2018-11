FIFA 19: TOTW 11 veröffentlicht - Das ist das offizielle Team of the Week

Entwickler EA Sports hat am Mittwoch offiziell sein Team of the Week (TOTW) 11 für FIFA 19 präsentiert. Die besten Spieler der Woche 11 bekommen im beliebten Modus Ultimate Team verbesserte Karten, sogenannte Inform-Karten. Diese limitierten Karten mit besseren Spielerattributen können in FUT-Packs gezogen werden. Auch auf dem Transfermarkt sind die Karten teilweise zu finden - dann aber zu hohen Preisen. Das war unsere Prognose!