FIFA 19: TOTW 7 veröffentlicht - Das ist das offizielle Team of the Week

Das Ultimate Team der Woche 7 in FIFA 19 ist jetzt offiziell verfügbar. Im TOTW 7 stehen unter anderem Kerem Demirbay und Jadon Sancho. Die Spieler, die es ins FUT Team of the Week schaffen, bekommen deutlich bessere "In-Form"-Karten. Alle neuen Werte hier im Überblick.

Entwickler EA Sports hat am Mittwoch offiziell sein Team of the Week (TOTW) 7 für FIFA 19 präsentiert. Die besten Spieler der Woche 7 bekommen im beliebten Modus Ultimate Team verbesserte Karten, sogenannte Inform-Karten. Diese limitierten Karten mit besseren Spielerattributen können in FUT-Packs gezogen werden. Auch auf dem Transfermarkt sind die Karten teilweise zu finden - dann aber zu hohen Preisen!

Das FIFA 19 Team of the Week 7: Auf diese Spieler dürft Ihr euch freuen!

FIFA 19: TOTW 7 - Das offizielle Team of the Week Torwart: Iker Casillas (FC Porto) Neuer Wert 84 © 2018 Getty Images Verteidigung: Diego Godin (Atletico Madrid) Neuer Wert 91 © 2018 Getty Images Verteidigung: Kostas Manolas (AS Rom) Neuer Wert 86 © 2018 Getty Images Verteidigung: Marquinhos (Paris St. Germain) Neuer Wert 86 © 2017 Getty Images Mittelfeld: Pablo Sarabia (FC Sevilla) Neuer Wert 84 © 2018 Getty Images Mittelfeld: Sadio Mane (FC Liverpool) Neuer Wert 87 © 2018 Getty Images Mittelfeld: Willian (FC Chelsea) Neuer Wert 86 © 2018 Getty Images Mittelfeld: Nani (Sporting Lissabon) Neuer Wert 83 © 2018 Gualter Fatia Mittelfeld: Suso (AC Mailand) Neuer Wert 86 © 2018 Getty Images Angriff: Iago Aspas (Celta Vigo) Neuer Wert 86 © 2017 Getty Images Angriff: Luis Suarez (FC Barcelona) Neuer Wert 92 © 2018 Getty Images BANK Torwart: Ben Foster (FC Watford) Neuer Wert 81 © 2018 Getty Images Verteidigung: Vitorino Hilton (HSC Montpellier) Neuer Wert 82 © imago/PanoramiC Verteidigung: Gianluca Manzini (Atalanta Bergamo) Neuer Wert 78 © imago/LaPresse Mittelfeld: Kerem Demirbay (TSG 1899 Hoffenheim) Neuer Wert 83 © 2018 Getty Images Mittelfeld: Djaniny (Santos Laguna) Neuer Wert 81 © imago/ZUMA Press Mittelfeld: Karim Bellarabi (Bayer Leverkusen) Neuer Wert 83 © 2018 Getty Images Mittelfeld: Alphonso Davies (Vancouver Whitecaps FC) Neuer Wert 79 © imago/ZUMA Press Mittelfeld: Jadon Sancho (Borussia Dortmund) Neuer Wert 79 © 2018 Getty Images Angriff: Wout Weghorst (VfL Wolfsburg) Neuer Wert 81 © 2018 Getty Images Angriff: Alexandre Pato (Tianjin Quanjian) Neuer Wert 83 © 2018 Getty Images Angriff: Gyasi Zardes (Columbus Crew FC) Neuer Wert 80 © imago/Icon SMI Angriff: Billy Sharp (Sheffield Wednesday) Neuer Wert 80 © imago/PA Images

FIFA 19: Die neuen Ratings der Stars im Team der Woche (TDW)

In dieser Woche haben es einige Superstars ins Team der Woche (TDW) geschafft! Natürlich darf Karim Bellarabi nach seinem Treffer und zwei Vorlagen im Spiel von Bayer Leverkusen bei Werder Bremen nicht fehlen. Mit Kerem Demirbay von der TSG 1899 Hoffenheim, Jadon Sancho von Borussia Dortmund und Wout Weghorst vom VfL Wolfsburg haben es außerdem noch drei weitere Bundesligaspieler in die Auswahl geschafft. Auch der zukünftige Spieler des FC Bayern München, Alphonso Davies, steht in der Auswahl.