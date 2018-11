FIFA 19: TOTW 9 veröffentlicht - Das ist das offizielle Team of the Week

Das Ultimate Team der Woche 9 in FIFA 19 ist jetzt offiziell verfügbar. Im TOTW 9 stehen unter anderem Marco Reus und Edinson Cavani. Die Spieler, die es ins FUT Team of the Week schaffen, bekommen deutlich bessere "In-Form"-Karten. Alle neuen Werte hier im Überblick.

Entwickler EA Sports hat am Mittwoch offiziell sein Team of the Week (TOTW) 9 für FIFA 19 präsentiert (das war unsere Prediction). Die besten Spieler der Woche 9 bekommen im beliebten Modus Ultimate Team verbesserte Karten, sogenannte Inform-Karten. Diese limitierten Karten mit besseren Spielerattributen können in FUT-Packs gezogen werden. Auch auf dem Transfermarkt sind die Karten teilweise zu finden - dann aber zu hohen Preisen!

Das FIFA 19 Team of the Week 9: Auf diese Spieler dürft Ihr euch freuen!

FIFA 19: TOTW 9 - Das offizielle Ultimate Team of the Week Torwart: Wojciech Szczesny (Juventus Turin) Neuer Wert 87 © 2018 Getty Images Verteidigung: Jonas Hector (FC Köln) Neuer Wert 82 © 2018 Getty Images Verteidigung: Adil Rami (Olympique Marseille) Neuer Wert 84 © imago/PanoramiC Verteidigung: Andrew Robertson (FC Liverpool) Neuer Wert 84 © imago/Sportimage Mittelfeld: David Silva (Manchester City) Neuer Wert 90 © imago/PA Images Mittelfeld: Marco Reus (BVB) Neuer Wert 87 © 2018 Getty Images Mittelfeld: Thomas Partey (Atletico Madrid) Neuer Wert 84 © 2018 Getty Images Mittelfeld: Stephan El Shaarawy (AS Rom) Neuer Wert 84 © 2018 Getty Images Mittelfeld: Alassane Plea (Borussia Mönchengladbach) Neuer Wert 83 © 2018 Getty Images Angriff: Memphis Depay (Olympique Lyon) Neuer Wert 85 © 2018 Getty Images Angriff: Edinson Cavani (Paris St. Germain) Neuer Wert 90 © 2018 Getty Images BANK Torwart: Matz Sels (RC Straßburg) Neuer Wert 81 © 2017 Getty Images Verteidigung: Junior Firpo (Real Betis) Neuer Wert: 81 © imago/Pro Shots Verteidigung: Andre Almeida (Benfica Lissabon) Neuer Wert 82 © imago/ZUMA Press Verteidigung: Robin Jansson (AIK Solna) Neuer Wert 72 © imago/Bildbyran Mittelfeld: Awer Mabil (FC Midtjylland) Neuer Wert 78 © imago/Ritzau Scanpix Mittelfeld: Donny van de Beek (Ajax Amsterdam) Neuer Wert 81 © 2018 Getty Images Mittelfeld: Sven Kums (RSC Anderlecht) Neuer Wert 81 © imago/Belga Mittelfeld: Danijel Aleksic (Yeni Malatyaspor) Neuer Wert 78 © imago/Seskim Photo Angriff: Andre-Pierre Gignac (UANL Tigres) Neuer Wert 83 © 2015 Getty Images Angriff: Mattia Finotto (AS Cittadella) Neuer Wert 75 © imago/LaPresse Angriff: Salomon Rondon (Newcastle United) Neuer Wert 81 © 2018 Getty Images Angriff: David Morelo (CD Santa Fe) Neuer Wert 79 © imago/Agencia EFE Team of the Week: Das komplette FIFA 19 TOTW 9 in der Übersicht. © EA Sports

FIFA 19: Die neuen Ratings der Stars im Team der Woche (TDW)

In dieser Woche haben es einige Superstars ins Team der Woche (TDW) geschafft! Nach seinem Dreierpack gegen die AS Monaco führt PSG-Star Edinson Cavani das Team an - mit einer 90er-Wertung. Damit teilt er sich den Titel des stärksten Spielers im TOTW 9 mit ManCity-Regisseur David Silva. Aus der Bundesliga hat es nach seiner Gala gegen den FC Bayern unter anderem Marco Reus ins TOTW geschafft.