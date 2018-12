FIFA 19 TOTY in Ultimate Team: Das ist die Prognose für das Team of the Year

Diese Spieler müsst ihr haben! Bald wird das offizielle Team of the Year (TOTY) in FIFA 19 Ultimate Team (FUT) veröffentlicht. Nur die besten Spieler der Welt haben die Ehre, in der Top-Elf des Jahres zu stehen - und erhalten die stärksten Karten in der FUT-Geschichte im aktuellen FIFA 19! Cristiano Ronaldo wieder mit einer Stärke von 99?! Nicht unrealistisch! Marc-André Ter Stegen mit Stärke 98 - und damit der beste Keeper der FIFA-Geschichte? Ebenfalls möglich!

Wer schafft es ins TOTY des Jahres 2018 in FIFA 19 Ultimate Team? Ganz einfach: Die Spieler, die im kompletten Kalenderjahr 2018 durch gute Leistungen brilliert haben. In jeder Woche des Jahres hat Entwickler EA Sports ein Team der Woche unter allen im Spiel enthaltenen lizenzierten Spielern gekürt. Im Team of the Week (TOTW) zu stehen, ist für viele Spieler eine große Ehre - auch weil es dann eine spezielle, verbesserte Spielerkarte von ihnen im Ultimate Team gibt. Im Team of the Year (TOTY), das traditionell am Anfang des Jahres erscheint, ist das nicht anders. Nur sind die Attribut-Steigerungen deutlich größer. Die Nominierten für das TOTY werden am 7. Januar bekannt gegeben.

Wir sagen euch voraus, welche elf Spieler im Team of the Year in FIFA 19 stehen wird: Auf diese Superstars könnt ihr euch wohl freuen!

FIFA 19: Die Prognose für das TOTY 2018! Marc-André ter Stegen, Kylian Mbappé und Cristiano Ronaldo - gehören sie am Ende zum FIFA 19 TOTY? ©

Wann erscheint das Team of the Year (TOTY) in FIFA 19 Ultimate Team?

Diese limitierten TOTY-Karten mit besseren Spielerattributen können in FUT-Packs gezogen werden. Auch auf dem Transfermarkt sind die Karten teilweise zu finden - dann aber zu hohen Preisen! Diese Vorhersage wird allerdings wahrscheinlich nicht zu 100 Prozent mit dem endgültigen TOTY übereinstimmen. Es ist also riskant, auf Grundlage der Predictions auf dem Transfermarkt tätig zu werden. Trotzdem geben sie einen Überblick, wer es ins Team schaffen könnte.

Wann ist der Release von TOTY? Im vergangenen Jahr präsentierte.Entwickler EA Sports eine neue Form der TOTY-Auswahl. Denn statt wie bisher offiziell von der Spielergewerkschaft FIFPro wurden die Spieler für das Team des Jahres zu 60 Prozent von der Community und zu 40 Prozent von Entwickler EA Sports gewählt. Ab dem 8. Januar konnte es für jede Position einzeln gewählt werden - ab 15. Januar konnten dann die Spieler, angefangen mit den Stürmern, offiziell aus Packs gezogen werden. Für 2019 gibt es noch keine offizielle Ankündigung. Auch die Predictions zu den Attributänderungen haben wir nach dem Schema des Vorjahres vorgenommen.

FIFA 19 TOTY: Nur die absoluten Superstars sind dabei!

Traditionell gibt es im Team of the Year in Ultimate Team im Gegensatz zum TOTW keine Ersatzspieler. Nur die besten elf Spieler bekommen die ultra seltenen Karten. Wir haben die Top-Elf gekürt. In unserem Team des Jahres befinden sich neben den üblichen Verdächtigen um Cristiano Ronaldo und Lionel Messi auch echte Überraschungen - besonders auf den Außenverteidiger-Positionen! Klickt euch durch die Galerie!