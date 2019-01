FIFA 19 Ultimate Team: TOTY veröffentlicht – Das ist das Team of the Year

Das Team of the Year in FIFA 19: Nur die besten Spieler der Welt haben die Ehre, in der Top-Elf des Jahres zu stehen – und erhalten die stärksten Karten in der Geschichte von Ultimate Team im aktuellen FIFA 19!

Hier ist das komplette Team of the Year (TOTY):

Wer hat es ins TOTY des Jahres 2018 in Ultimate Team geschafft? Ganz einfach: Die Spieler, die im kompletten Kalenderjahr 2018 durch gute Leistungen brilliert haben. In jeder Woche des Jahres hat Entwickler EA Sports ein Team der Woche unter allen im Spiel enthaltenen lizenzierten Spielern gekürt.

Das Team of the Year von FIFA 19 - der SPORT BUZZER zeigt es: So sieht das TOTY in FIFA 19 aus! ©

FIFA 19 Ultimate Team: TOTY - Das ist das Team of the Year

Im Team of the Week (TOTW) zu stehen ist für viele Spieler eine große Ehre – auch weil es dann eine spezielle, verbesserte Spielerkarte von ihnen im Ultimate Team gibt. Der SPORT BUZZER wagte bereits zum Jahreswechsel eine Prognose.

FIFA 19 Ultimate Team: TOTW 16 veröffentlicht - Das offizielle Team of the Week

TOTY in FIFA 19 Ultimate Team: Das ist die Prognose für das Team of the Year

Nur elf Spieler im FIFA 19 TOTY

Im Team of the Year (TOTY), das traditionell am Anfang des Jahres erscheint, ist das nicht anders. Nur sind die Attributsteigerungen deutlich größer. Traditionell gibt es im Team of the Year in Ultimate Team im Gegensatz zum TOTW keine Ersatzspieler. Nur die besten elf Spieler bekommen die ultraseltenen Karten.

Am Montagnachmittag stellte EA Sports via Twitter die Karten offiziell vor. Ab 19 Uhr werden sie über Packs und den Transfermarkt in Umlauf gebracht.