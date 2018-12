FIFA 19 Ultimate Team: TOTW 14 veröffentlicht - Das offizielle Team of the Week

Entwickler EA Sports hat am Mittwoch offiziell sein Team of the Week (TOTW) 14 für FIFA 19 präsentiert. Die besten Spieler der Woche 13 bekommen im beliebten Modus Ultimate Team verbesserte Karten, sogenannte Inform-Karten. Diese limitierten Karten mit besseren Spielerattributen können in FUT-Packs gezogen werden. Auch auf dem Transfermarkt sind die Karten teilweise zu finden - dann aber zu hohen Preisen. Das war unsere Prognose!

Das FIFA 19 Team of the Week 14: Auf diese Spieler dürft Ihr Euch freuen!

FIFA 19: TOTW 14 - Das ist das offizielle Ultimate Team of the Week Torwart: Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach) Neuer Wert: 86 ©

FIFA 19: Die neuen Ratings der Stars im Team der Woche (TDW)

In dieser Woche haben es einige Superstars ins Team der Woche (TDW) geschafft! Erstmals seit längerer Zeit hat es Ex-Weltfußballer Lionel Messi wieder ins TOTW geschafft. Der Angreifer des FC Barcelona war in dieser Saison bereits an 32 Toren in nur 19 Spielen beteiligt. Flankiert wird Messi in der Offensive von ManCity-Stürmer Gabriel Jesus und Antoine Griezmann von Atlético Madrid. Auch Bundesliga-Spieler haben es ins TOTW 14 geschafft: Darunter Bayern-Star Joshua Kimmich, der gegen Hannover 96 mit einem Tor und drei Vorlagen glänzte.