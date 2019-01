FIFA 19 Ultimate Team: TOTW 17 veröffentlicht - Das offizielle Team of the Week

Entwickler EA Sports hat am Mittwoch offiziell sein Team of the Week (TOTW) 16 für FIFA 19 präsentiert. Die besten Spieler der Woche 16 bekommen im beliebten Modus Ultimate Team verbesserte Karten, sogenannte Inform-Karten. Diese limitierten Karten mit besseren Spielerattributen können in FUT-Packs gezogen werden. Auch auf dem Transfermarkt sind die Karten teilweise zu finden - dann aber zu hohen Preisen.

Das FIFA 19 Team of the Week 17: Auf diese Spieler dürft Ihr Euch freuen!

FIFA 19: TOTW 17 - Das ist das offizielle Ultimate Team of the Week Tor: Sergio Asenjo (Villarreal CF) - Neuer Wert: 87 ©

FIFA 19: Die neuen Ratings der Stars im Team der Woche (TDW)

In dieser Woche haben es einige Superstars ins Team der Woche (TDW) geschafft! Mit dabei ist mit Marko Arnautovic (West Ham United) ein alter Bekannter aus der Bundesliga. Der sicherlich prominenteste Name ist aber Christian Eriksen, der bei Tottenham Hotspur einmal mehr eine starke Saison spielt. Auch andere prominente Namen wie Fernandinho (Manchester City), oder Santi Cazorla (FC Villarreal) sind mit an Bord.

FIFA 19 TOTW: Was ist das Team of the Week?

FIFA Utimate Team (FUT) ist der mit Abstand beliebteste Modus in FIFA 19. Wer von sich glaubt, dass er das Spiel beherrscht, kommt nicht daran vorbei, die Spielerkarten zu sammeln oder im Transfermarkt zu verkaufen - und sich mit seinem eigenen Team dann im Online-Modus zu beweisen. Die absoluten FIFA-eSports-Profis wie VfL Wolfsburgs Benedikt Saltzer zocken vorwiegend Ultimate Team.