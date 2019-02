FIFA 19 Ultimate Team: TOTW 24 veröffentlicht - Das offizielle Team of the Week

Entwickler EA Sports hat am Mittwoch offiziell sein Team of the Week (TOTW) 24 für FIFA 19 präsentiert. Die besten Spieler der Woche 24 bekommen im beliebten FIFA-Modus Ultimate Team verbesserte Karten, sogenannte Inform-Karten. Diese limitierten Karten mit besseren Spielerattributen können in FUT-Packs gezogen werden. Auch auf dem Transfermarkt sind die Karten teilweise zu finden - dann aber zu hohen Preisen.

Das FIFA 19 Team of the Week (TOTW) 24: Auf diese Spieler dürft Ihr Euch freuen!

TOTW offiziell: Das ist das Team of the Week 24 in FIFA 19 Barca-Star Lionel Messi hat es nach seinem Dreierpack gegen den FC Sevilla in das TOTW 24 geschafft. ©

FIFA 19: Die neuen Ratings der Stars im Team of the Week (TOTW) 24

Von anfänglich fünf vermuteten Profis aus der Bundesliga haben es am Ende tatsächlich vier Akteure aus dem deutschen Oberhaus in die Auswahl geschafft - in der vergangenen Woche waren es nur zwei. Drei von ihnen stehen im TOTW 24 sogar in der Startelf: Javi Martínez (FC Bayern), Luka Jovic (Eintacht Frankfurt) und Jadon Sancho von Borussia Dortmund. Neben den Bundesliga-Akteuren steht auch Barca-Superstar Lionel Messi in der Startelf - er drehte am vergangenen Wochenende mit seinem Dreierpack das Spiel gegen den FC Sevilla.

FIFA 19 TOTW: Was ist das Team of the Week?

FIFA Utimate Team (FUT) ist der mit Abstand beliebteste Modus in FIFA 19. Wer von sich glaubt, dass er das Spiel beherrscht, kommt nicht daran vorbei, die Spielerkarten zu sammeln oder im Transfermarkt zu verkaufen - und sich mit seinem eigenen Team dann im Online-Modus zu beweisen. Die absoluten FIFA-eSports-Profis wie VfL Wolfsburgs Benedikt Saltzer zocken vorwiegend Ultimate Team.

In jeder Woche kürt Entwickler EA Sports ein Team der Woche unter allen im Spiel enthaltenen lizenzierten Spielern, die in der vergangenen Woche durch gute Leistungen geglänzt haben. Im Team of the Week (TOTW) zu stehen, ist für viele Spieler eine große Ehre - natürlich auch, weil es dann eine spezielle, verbesserte Spielerkarte von ihnen im Ultimate Team gibt.