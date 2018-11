FIFA 19 Ultimate Team: TOTW 8 - Das ist die Prognose!

Dieses Ultimate Team of the Week 8 kann sich wirklich sehen lassen!

In jeder Woche kürt Entwickler EA Sports ein Team der Woche unter allen in FIFA 19 enthaltenen lizenzierten Spielern, die am vergangenen Spieltag weltweit durch gute Leistungen geglänzt haben. Im Team of the Week (TOTW) zu stehen, ist für viele Spieler eine große Ehre - auch, weil es dann eine spezielle, verbesserte Spielerkarte von ihnen im Ultimate Team gibt.

Hier die komplette Mannschaft der Woche - auf diese Kicker könnt ihr euch wohl freuen!

FIFA 19: Ultimate Team of the Week 8 Predictions

Wie die zuverlässige Seite futhead.com vermutet, werden es gleich mehrere Superstars in das FUT Team of the Week schaffen: So müssen unter anderem Timo Werner (RB Leipzig), Alvaro Morata (FC Chelsea), Rahim Sterling (Manchester City) und Sergio Ramos (Real Madrid) mit einem Platz in der ersten Elf belohnt werden. Ebenso wohl mit dabei im Team aus der Bundesliga sind Christian Günter (SC Freiburg), Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach) und Joelinton (TSG Hoffenheim) mit dabei. Aus dritten Liga schafft wohl Manuel Schäffler (SV Wehen-Wiesbaden) nach seinem Viererpack den Sprung in den Kader.