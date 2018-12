FIFA 19: Fünf Deutsche in Top 20 der Weltrangliste

Die deutschen eSports-Athleten sind in FIFA 19 weiter tonangebend. Gleich fünf Profis aus Deutschland konnten in der aktuellen Weltrangliste vom 25. Dezember einen Platz unter den besten 20 Spielern der Welt behaupten - aus keinem Land kommen mehr Elite-Akteure.

Werder Bremen, das erst in diesem Jahr in den eSports eingestiegen ist, darf sich gleich doppelt freuen: Mohammed "mo_aubameyang" Harkous (PlayStation 4) und Michael "MegaBit98" Bittner (Xbox One) wurden auf ihren jeweiligen Konsolen auf Rang drei platziert und sind damit die besten Deutschen im Ranking. Die Rangliste im Überblick: