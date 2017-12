Ärger mit der FIFA: Spanien droht Ausschluss von WM 2018

Vor der WM 2018 droht der FIFA ein handfester Skandal: Offenbar droht Spanien ein Ausschluss von der WM in Russland. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Muss nach Italien der nächste Gigant auf sein Ticket verzichten?

Die FIFA bemängelt offenbar einen Eingriff der spanischen Regierung in die Belange des Fußballverbandes. Der Weltverband hat laut El Pais dem spanischen Verband sogar mit dem Ausschluss aus der FIFA gedroht. Logischerweise dürfte die spanische Nationalmannschaft dann nicht bei der WM 2018 an den Start gehen. Das Team um Sergio Ramos, Alvaro Morata und Andrés Iniesta gilt in Russland als Mitfavorit.