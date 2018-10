Hackerangriff auf die FIFA: Sensible Daten von Präsident Infantino in falsche Hände geraten? 

Der Fußball-Weltverband FIFA ist nach eigenen Angaben Ziel einer Hackerattacke geworden. In einer Mitteilung vom Dienstag, aus der die Nachrichtenagentur AP zitierte, verurteilte die FIFA den Angriff und zeigte sich besorgt darüber, dass illegal auf einige Informationen zugegriffen worden sei. Über Ausmaße der Attacke auf seine Rechner machte der in Zürich ansässige Verband keine Angaben.

Einem Bericht der Bild ist zu entnehmen, dass angeblich unter anderem sensible Daten von FIFA-Boss Gianni Infantino in die Hände der Angreifer geraten sein sollen. Eine Bestätigung dazu gibt es noch nicht, der 48-Jährige hielt sich in seinen Ausführungen bedeckt: "Mein Job bringt es mit sich, Diskussionen und Konversationen zu führen sowie Dokumente, Entwürfe und Ideen zu vielen, vielen, vielen, vielen Themen auszutauschen. Wenn ich mich nur in meinem Zimmer einschließe, mit niemandem rede und nichts machen kann, wie kann ich dann meinen Job ordentlich machen?"