FIFA-Präsident Infantino: Spannungen sollten WM nicht belasten

Angesichts der diplomatischen Spannungen zwischen Russland und Großbritannien hat FIFA-Präsident Gianni Infantino die einende Funktion des Fußballs betont. „Ich hoffe, dass die Politik sich nicht in den Fußball einmischt, weil ich glaube, dass der Fußball ein Vehikel ist, um die Menschen zusammenzubringen, nicht um sie zu trennen“, sagte er am Freitag im kolumbianischen Radiosender Caracol.

Infantino hofft, dass die Spannungen keine Auswirkungen auf die Weltmeisterschaft im Sommer in Russland haben. „Die Politik sollte den Fußball nutzen, um die Menschen zu einen und Beziehungen aufzubauen“, sagte er am Rande der Sitzung des FIFA-Councils in Bogotá.