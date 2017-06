FIFA veröffentlicht Untersuchungsbericht zu WM-Vergaben 2018 und 2022

Die FIFA stellte den Report des früheren Chefermittlers Michael Garcia nach einem Beschluss der neuen Ethikkommission am Dienstag auf ihre Internetseite. Zuvor hatte die Bild-Zeitung Details aus dem bislang geheimen Dokument zitiert. "Im Sinne der Transparenz begrüßt die FIFA die Nachricht, dass der Report jetzt endlich veröffentlicht wurde", erklärte der Verband in einer Mitteilung auf fifa.com.

FIFA attackiert Eckert und Borbély

Die FIFA griff in diesem Schreiben auch die früheren Chefs der Ethikkommission, den Deutschen Hans-Joachim Eckert und Cornel Borbély, heftig an. Das Duo hätte sich trotz "mehrfacher Hinweise" von FIFA-Präsident Gianni Infantino und dem FIFA Council stehts dagegen gewehrt, den vollständigen Report der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Angeblich sei ohnehin geplant gewesen, die Veröffentlichung des Reports beim ersten Treffen des neu zusammengestellten Ethikkommitees zu diskutieren, das nun von Maria Claudia Rojas und Vassilios Skouris geleitet wird. "Allerdings haben die neuen Präsidenten die sofortige Veröffentlichung angeordnet, nachdem das Dokument illegalerweise an eine deutsche Zeitung geleaked wurde", hieß es in dem Statement weiter.

Die Bild hatte in Auszügen aus dem bis dahin nicht veröffentlichten und ihr vorliegenden Papier über Verfehlungen von Wahlmännern des Weltverbands rund um die skandalumwitterte WM-Doppelvergabe im Dezember 2010 berichtet. Demnach soll in dem 430-Seiten-Dokument von Garcia unter anderem festgehalten sein, dass drei stimmberechtigte FIFA-Exekutivmitglieder vor der Abstimmung auf Kosten des katarischen Fußballverbandes in einem Privatflieger nach Rio de Janeiro flogen.