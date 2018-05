Final-Kracher gegen Liverpool: Real-Superstar Kroos kann Geschichte schreiben

Im Alter von 28 Jahren hat Toni Kroos schon alle Titel gewonnen, die es gibt - schafft er nun mit Real Madrid den dritten Titelgewinn der Champions League in Folge? So tickt der bodenständige Superstar!

Am Ende brechen innerhalb der königlichen Garde alle Dämme. So ist das jedenfalls nach einem Champions-League-Finale in der Entourage bei Real Madrid in den vergangenen Jahren nach einem Triumph immer gewesen. Ob 2014 im Estadio da Luz von Lissabon, 2016 im San Siro von Mailand oder 2017 im Millennium Stadium von Cardiff: Hatten sich die Stars aus der spanischen Hauptstadt erst einmal den Henkelpott geholt und hatte ein Anführer wie Sergio Ramos ihn im Konfettiregen in die Luft gestemmt, ging es noch auf dem Rasen zum kindlichen Teil über.

Der Nachwuchs strömte in weißen oder violetten Originalleibchen aufs Spielfeld und warfen das bunte Lametta erneut durch die Luft. Manche Minis suchten aber lieber den Arm des kickenden Papas auf. So entstanden stets nette Bilder für die Ewigkeit. Im Vorjahr waren auch welche von Toni Kroos dabei, der seinen damals dreijährigen Leon mitgebracht hatte. Stilecht wie der Vater in einem Jersey mit der Nummer acht. Später hatte die Anstoßzeit ihre Spuren hinterlassen. In der Mixed Zone gähnte der Junior so demonstrativ, dass der Senior das Gespräch mit Reportern abbrach. Es war nach Mitternacht.

Titeljäger Toni Kroos: Alle Trophäen des Weltmeisters Meister, Champions-League-Sieger und Weltmeister: Klickt euch durch die gigantische Titelsammlung von Toni Kroos! © getty/imago/Montage Seinen ersten Titel gewinnt Toni Kroos (2. von hinten links) 2008 mit dem FC Bayern. Beim 2:1-Sieg über Borussia Dortmund im DFB-Pokalfinale spielt der erst 18-jährige Kroos aber keine Minute. © imago sportfotodienst Am 17. Mai 2008 macht der FCB das Double perfekt. Nach dem 4:1-Sieg über Hertha BSC am 34. Spieltag feiert die Mannschaft in der Allianz Arena. Kroos wird in der 67. Minute für Franck Ribéry eingewechselt. © imago sportfotodienst Einen Tag vor der Saisoneröffnungsfeier des FC Bayern (Foto) am 8. August 2010 gewann der FC Bayern den DFL-Supercup mit 2:0 gegen Schalke 04. Kroos stand in der Partie ob des nahenden Saisonbeginns nicht im Kader. © imago sportfotodienst Titel Nummer vier! Zwei Jahre später können die Münchner den Erfolg wiederholen - diesmal mit Strippenzieher Kroos. Das Finale gegen Borussia Dortmund (2:1) ist das erste, das der 22-Jährige durchspielt. © imago sportfotodienst Die zweite deutsche Meisterschaft für Kroos! Am 11. Mai 2013 feiert der Nationalspieler mit der Mannschaft den ersten Titel der Saison. Viele weitere sollen folgen. © 2013 Getty Images Der bis dahin mit Abstand größte Erfolg des jungen Toni. Beim Champions-League-Triumph am 25. Mai 2013 kann Kroos wegen einer Verletzung, die ihn seit April 2013 außer Gefecht setzt, zwar nicht spielen, dennoch trägt er im Lauf der Saison maßgeblich zu den großen Erfolgen bei. Der FCB setzt sich mit 2:1 gegen Borussia Dortmund durch. © 2013 Getty Images Das Triple ist perfekt! Mit dem DFB-Pokalsieg am 1. Juni 2013 über den VfB Stuttgart (3:2) krönen der FC Bayern und Jupp Heynckes eine perfekte Saison. Es ist insgesamt schon Kroos siebter Titel. © imago/Bernd König Es läuft für Kroos und die Bayern. Auch im europäischen Supercup triumphieren die Münchner im Elfmeterschießen (7:6) über Europa-League-Sieger Chelsea. In der regulären Spielzeit bereitet Kroos, der endlich wieder fit ist, einen Treffer vor und verwandelt auch im Elfmeterschießen. © imago sportfotodienst Fünfter Titel des Jahres! Mit dem Sieg beim Weltpokal in Marokko geht das überaus erfolgreiche Jahr zu Ende. Im Finale schlagen die Bayern um Kroos Raja Casablanca mit 2:0. © imago/Xinhua Ebenso konzentriert wie Pep Guardiola Kroos hier mit Bier übergießt, fahren die Bayern 2014 die zweite Meisterschaft in Folge ein. Die dritte Schale für Toni Kroos im Trikot des FCB stellt zugleich den zehnten Titel des erst 24-Jährigen dar. © imago/Sportfoto Rudel Der folgende Pokalsieg bedeutet das Double und Kroos' letzten Titel mit dem FC Bayern. Im Juli wechselt er für 25 Millionen Euro zum spanischen Champions-League-Sieger Real Madrid. © imago/Team 2 Der größte Erfolg seiner Karriere! Am 13. Juli 2014 verewigen sich Toni Kroos und die deutsche Nationalelf in den Geschichtsbüchern des Fußballs. Die DFB-Elf schlägt Argentinien im Finale der Weltmeisterschaft mit 1:0. © imago/Ulmer/Teamfoto Am 12. August 2014 fährt Kroos den ersten Titel mit Real Madrid ein. Im UEFA-Supercup setzen sich die Königlichen mit 2:0 gegen den FC Sevilla durch. © imago/Sportimage Zum 2:0-Erfolg über San Lorenzo im Finale der Klub-WM im Dezember 2014 steuert Kroos eine Torvorlage bei. Der Titel in Marokko ist für Kroos der zweite in Folge. © imago/AFLOSPORT Am 28. Mai 2016 setzt sich Real im Finale der Champions League im Elfmeterschießen gegen Atlético Madrid durch. Kroos wird Teil eines kleinen Kreises von Spielern, die die Königsklasse mit zwei verschiedenen Vereinen gewinnen können. © imago/Sven Simon Wie schon zwei Jahre zuvor setzt sich Real Madrid im Finale des UEFA-Supercups gegen den FC Sevilla (3:2) durch. Der Titel wird zwar Teil Kroos' Pokalsammlung, im Kader stand der Weltmeister jedoch nicht. © imago/Marca Der dritte Klub-WM-Titel für Kroos. Wie schon 2014 legt der Mittelfeldstar auch 2016 ein Tor vor, als Real die Kashimer Antlers im Finale mit 4:2 schlägt. © imago/AFLOSPORT Der erste und bislang einzige spanische Meistertitel für Toni Kroos! 2017 eröffnet Real mit dem Ligasieg den Titelreigen. © imago/Ulmer Der nächste Champions-League-Sieg folgt! Erneut gewinnt Real Madrid die Königsklasse, für Toni Kroos ist es schon der dritte Erfolg im europäischen Oberhaus. Sensationell! © imago/Ulmer Titel Nummer 20! Auch gegen Manchester United behält Real Madrid im Finale des UEFA-Supercups die Oberhand. Die Königlichen schlagen ManU mit 2:1. © imago/GEPA pictures Im Kampf um den spanischen Superpokal schlagen die Madrilenen um Toni Kroos Dauerrivalen FC Barcelona. Der Titel am 16. August ist der zweite innerhalb von nur acht Tagen. © imago/Alterphotos Am 16.12.2017 gewinnt Toni Kroos seinen 22. und bis dato letzten Titel. Im Finale der Klub-WM in Marokko schlagen die Königlichen Gremio Porto Alegre mit 1:0. © imago/AFLOSPORT

Kroos erwartet Liverpool "hochaggressiv"

Am Samstagabend (20.45 Uhr - hier im Liveticker) steht Madrid gegen Liverpool erneut auf dieser Bühne. Das Ereignis in Kiew scheint im Familienkalender so fix notiert wie ein lange feststehender Elternabend. „Routine wird es nie“, versicherte der 28-Jährige im ZDF. Aber „das Herzklopfen ist nicht so doll“. So spricht ein Taktgeber mit Ruhepuls.

Gefühlt in jedem Jahr macht die UEFA am Endspielort mehr Brimborium um ihr lukrativstes Event, aber Protagonisten wie Kroos bleiben kühl. Dass er das vierte Mal die Königsklasse holen könnte – dreimal mit Real, 2013 als verletzter Spieler mit dem FC Bayern – und einen Sepp Maier, Franz Beckenbauer oder Gerd Müller übertrumpfen würde, die dreimal den Europapokal der Landesmeister gewannen, spornt ihn nicht besonders an. „Natürlich nimmt man einen Platz in der Geschichte ein, der speziell ist. Aber der Titel an sich ist schon speziell genug“, beteuert Kroos, den viele als die königliche Herzkammer ansehen. Kraft wird es gegen die Engländer brauchen – dafür werde deren Trainer schon sorgen, glaubt der Mittelfeldspieler vor seinem 100. Europapokalspiel. „Ich erwarte Liverpool hochaggressiv, mit einem hohen Pressing, weil es die Charakteristik der Mannschaften von Jürgen Klopp ist.“

DFB-Aus nach der WM 2018? Nicht unwahrscheinlich!

Kroos steht auch in Schlüsselspielen seinen Mann, ohne allzu viel Aufhebens von sich zu machen. So wie er mit über 90-prozentiger Garantie die Bälle an die Mitspieler weiterleitet, so geerdet kommt der Greifswalder zumeist rüber. Mister Bodenständig. Sein Trainer Zinedine Zidane lobt: „Toni Kroos ist ein unglaublich intelligenter Spieler.“

Wie lange der 82-fache Nationalspieler das übrigens noch fürs deutsche Nationalteam ist, könnte bald eine Frage werden. Kroos hatte weit vor dem Confed Cup im vergangenen Sommer für sich entschieden, auf solch ein Turnier zu verzichten, um mehr Zeit für die Familie zu haben, die mit der zweijährigen Tochter Amelie inzwischen zu viert ist. Völlig ausgeschlossen wäre es nicht, einen erfolgreichen Verlauf der WM in Russland mal vorausgesetzt, dass Kroos nach dem Turnier auf Bundestrainer Joachim Löw zukommt, um ihm zu eröffnen, dass er sich allein auf seine Aufgaben im Verein konzentrieren wird.

SPORTBUZZER-Reporter Heiko Ostendorp beim öffentlichen DFB-Training in Südtirol

Sollte es Real übrigens auch im nächsten Jahr bis ins Champions-League-Finale schaffen, müsste die Familie Kroos nur eine Spritztour in den Osten von Madrid unternehmen. Das Metropolitano, die neue Heimstätte von Atlético, ist nämlich Schauplatz für das Champions-League-Endspiel 2019.

