"Shorty" Seyler zum Finale der Darts-WM: "Die Chancen stehen 60:40"

Es war eine wahre Demontage! Michael van Gerwen besiegte seinen ewigen Rivalen Gary Anderson im Halbfinale der Darts-WM mit 6:1 in den Sätzen, gewann zwischenzeitlich neun Legs in Folge. Der Weltranglistenerste ließ dem Schotten, Nummer vier der Welt, in der Vorschlussrunde keine Chance. Im Finale im "Ally Pally" trifft "Mighty Mike" nun auf Michael Smith, der sein Halbfinale trotz großer Gegenwehr von Nathan Aspinall mit 6:3 für sich entschied.