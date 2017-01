Wolf in der Falle: Findet Hannover 96 einen Abnehmer für Marius Wolf?

Der Außenstürmer war vor einem Jahr für zwei Millionen Euro von 1860 München nach Hannover gekommen. Der Spieler hatte kaum Chancen, das Geld wieder einzuspielen oder sich für den Transfermarkt zu empfehlen. Jetzt steckt Wolf bei 96 in der Falle.

Auf den letzten Metern der Hinrunde zeigte sich der 96-Wolf noch einmal. Marius Wolf (21), vor einem Jahr noch ein gefragter Sprinter aus München, spielte zweimal über 90 Minuten durch und schoss sogar ein Tor, das 3:4 gegen Norderstedt war dann auch das Endergebnis. Norderstedt spielt allerdings nur in der vierten Liga. Dort ist auch Wolf mit Hannovers Reserve gelandet.

Auch andere Bundesligisten waren an Wolf dran

Vor einem Jahr schnappte 96 sich den Münchner, weil Gladbach, Augsburg und andere Clubs interessiert waren. Seine Verpflichtung im Abstiegskampf stellte sich als Fehlentscheidung heraus – sowohl für den Club als auch für den Spieler, der im Sommer sogar die Agentur wechselte.

Wolf ist jetzt bei Rogon, dem Berater-Imperium von Roger Wittmann, der unter anderem Julian Draxler betreut. Geholfen hat es dem jungen Mann bisher noch nicht. Sein prominentester Auftritt in der Hinrunde war auf der Ersatzbank im DFB-Pokalspiel von 96 in Offenbach am 22. August, als er neben Salif Sané saß. Seit Mitte September darf er auch nicht mehr mit den Profis trainieren.