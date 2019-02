Finnbogason lässt Augsburg jubeln: Klarer Sieg gegen Mainz im ersten Lehmann-Spiel

"Es ist Wahnsinn, dass man nach so einer Woche so eine Leistung sieht", sagte Baum bei Sky. "Das zeigt, dass wir in Augsburg zusammenhalten. Ich denke es ist wichtig, dass man mit der Mannschaft mitfiebert und positiv ist." Der 39-Jährige lobte Angreifer Alfred Finnbogason, der schon seinen vierten Dreierpack feiern konnte. Baum: "Ich habe ihn gefragt, ob er überhaupt noch Platz hat in seinem Wohnzimmer..." Für Augsburg war es erst der vierte Saisonsieg.