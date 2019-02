FIS-Präsident Kasper über Wintersport: "In Diktaturen ist es für uns einfacher"

Seit Jahren kritisieren Umweltschützer den Skisport und beklagen unter anderem den enormen Energie- und Wasserverbrauch für Kunstschnee-Pisten. Gian Franco Kasper, Präsident des Internationalen Skiverbandes (FIS), wies im Interview mit dem Schweizer Tagesanzeiger die Kritik nun zurück: "All die Diskussionen über Kunstschnee oder Wasserverschwendung: Das hört einfach nicht auf. Obwohl kein einziger Tropfen verloren geht. Die Energie, die es dafür braucht, ist etwas anderes, aber bezüglich Wasserverschwendung: Spritzen Sie den Garten, ist das Wasser auch nicht ein für alle Mal weg."

Zudem äußerte der 75-Jährige Zweifel am Klimwandel und erklärte: "Es gibt keinen Beweis dafür. Wir haben Schnee, zum Teil sehr viel. Ich war bei Olympia in Pyeongchang, zu Beginn war es minus 35 Grad. Jedem, der schlotternd auf mich zukam, sagte ich: Welcome to the global warming." Dass im Zuge der Olympischen Spiele in Südkorea für den Bau einer Abfahrtspiste rund 100.000 Bäume in einem Naturschutzgebiet gefällt wurden, sieht Kasper ebenfalls nur bedingt kritisch: "Das waren eher Büsche als Bäume. Aber es war ein Rieseneingriff, keine Frage. Nur verstehe ich die Koreaner, die fragen, warum nicht auch sie das Recht haben sollen auf touristische Skipisten."

Nichtsdestotrotz wächst insbesondere innerhalb Europas die Kritik am Umfang des Aufwandes, den die Olympischen Spiele mit sich bringen. Zahlreiche mögliche Bewerbungen scheiterten an Volksabstimmungen, sodass für die kommenden Winterspiele 2022 nur der spätere Sieger Peking und Almaty in Kasachstan als Kandidaten zur Wahl standen. Dass sowohl China als auch Kasachstan wegen Menschenrechtsverletzungen immer wieder für Diskussionen sorgen, ist für FIS-Präsident Kasper kein Ausschlusskriterium. "Es geht um den Sport, wo er stattfindet, ist in gewisser Weise sekundär", urteilte das ehemalige Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees (IOK).

Kasper: "Diktaturen müssen nicht das Volk befragen"