Fitness-Spaß bei 96: Doll lässt kühlen Nordwind blasen - extra Sprints für Schwegler und Co.

Fehlende Fitness: „Bei dem einen oder anderen war es, als wenn er an einem Gummiband gelaufen ist. Da muss am Fitnesslevel gearbeitet werden." Doll kündigte an, sich mit den Fitnesstrainern zusammensetzen zu wollen. „Da muss mehr Po­wer rein, da muss Alarm her, da muss Zug rein. Ab Montag muss kühler Nordwind rein in die Trainingseinheiten." Doll wollte André Breitenreiter keine Vorwürfe machen. Doch wer sonst, wenn nicht der Ex-Trainer und dessen Athletik-Coach, sollte verantwortlich sein – falls Dolls Einschätzung stimmen sollte. Breitenreiter hatte vor Saisonbeginn Dennis Fischer aus Havelse zu 96 geholt. Auch könnte sich die fehlende, weil von Breitenreiter gestrichene Trainingspause zwischen den Jahren negativ ausgewirkt haben.