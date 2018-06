Fix! 96-Rekordtransfer Jonathas kehrt nach Brasilien zurück

Es ist das Ende einer kurzen Ära: Am späten Freitagabend gab Hannover 96 bekannt, dass Stürmer Jonathas nach Brasilien zurückkehrt. Der 29-Jährige, der erst im vergangenen Sommer für neun Millionen Euro nach Niedersachsen gekommen war, schließt sich Corinthians Sao Paulo an. Zunächst erfolgt der Wechsel auf Leihbasis, im nächsten Jahr haben die Brasilianer dann eine Kaufoption.

"Die Familie steht über allem"

Im Trikot von Hannover schoss Jonathas drei Tore (darunter wichtige Treffer gegen Schalke und Dortmund) und bereitete drei weitere Tore vor. Insgesamt kam der große Mittelstürmer in 13 Spielen für 96 zum Einsatz. In seiner Karriere spielte er außerdem für Real Sociedad, AZ Alkmaar, den FC Elche, Rubin Kazan sowie die italienischen Klubs Brescia, Latina, FC Turin und Delfino Pescara.

Jonathas, der in seinem Jahr bei 96 oftmals im Schatten von Martin Harnik und - allen voran - Niclas Füllkrug stand, verabschiedete sich persönlich von den Fans der Niedersachsen: "Aus dieser Zeit nehme ich viele schöne Erinnerungen mit nach Brasilien – begonnen natürlich mit dem Tor bei meinem ersten Jokereinsatz. Ich habe nun ganz bewusst entschieden, dass ich wieder in meiner Heimat spielen möchte", erklärte der 29-Jährige. "Die Familie steht für mich über allem und während der letzten Monate haben sich bei mir privat einige Dinge ereignet, aus denen heraus bei mir der Wunsch entstanden ist, in der Nähe all meiner Lieben zu sein."