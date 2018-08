Fix! Ex-BVB-Star Michy Batshuayi wechselt zum FC Valencia

Batshuayis Wechsel nach Valencia ist passend, denn das Logo der Spanier zeigt eine Fledermaus (englisch 'bat') - auch Batshuayi identifiziert sich seines Namens wegen seit Jahren mit dem Tier. Der Stürmer gab den Transfer bei Twitter stilecht bekannt - mit einem Fledermaus-Emoji. Auch Valencia schlug in diese Kerbe: "Eine neue Fledermaus ist in Valencia eingetroffen..." , schrieben die Spanier vielsagend.

Zorc: "Topstürmer fast unmöglich zu realisieren"

Sportdirektor Michael Zorc gab sich im Bezug auf einen Batshuayi-Nachfolger pessimistisch. "Zum einen haben wir Spieler wie Marco Reus oder Maximilian Philipp im Kader, die für eine große Zahl an Toren gut sind", sagte der Manager. "Zum anderen muss ich mich auch an wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Klubs orientieren. Wir haben in diesem Jahr schon deutlich mehr Geld ausgegeben als eingenommen."

Der BVB wurde in den vergangenen Tagen mit Atlético-Stürmer Kevin Gameiro in Verbindung gebracht. Zorc will sich aber auf keine Namen festlegen. "Für mich gilt die Priorität der wirtschaftlichen Vernunft. Ich muss mich an den finanziellen Vorgaben des Klubs orientieren. Internationale Topstürmer, da muss man ehrlich sein, sind für Borussia Dortmund zurzeit fast unmöglich zu realisieren."