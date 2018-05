Fix: Martin Harnik wechselt als Schnäppchen von Hannover 96 zum SV Werder Bremen

Nun ist es beschlossene Sache, dass Martin Harnik nach zwei Jahren bei Hannover 96 zum SV Werder Bremen wechseln wird. Das haben beide Vereine über Twitter bekanntgeben. Er wird an der Weser einen Dreijahresvertrag unterschreiben. Der Transfer des Stürmers ist für die Bremer ein echtes Schnäppchen, denn die Ablösesumme soll nur bei knapp 2,5 Millionen Euro liegen.

96-Chef Martin Kind legte dem wechselwilligen Harnik keine Steine in den Weg: "Rumeiern bringt nur Unruhe und hilft keinem. Er will ja auch nach Bremen gehen." Am Freitagmorgen absolvierte der Stürmer bereits den Medizincheck. Der Österreicher spielte in der Jugend und zwei Jahre in der Bundesliga für die Hanseaten.

Auf der Homepage von Hannover 96 hat sich Harnik zudem in einer Videobotschaft von den Fans verabschiedet.