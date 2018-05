Fix: Sebastian Maier wechselt ablösefrei von Hannover 96 zum VfL Bochum

Maier selbst äußerte sich auf der Homepage des Zweitligisten zu seinem Wechsel: "Ich kenne den VfL, sein Stadion und seine Fans schon von meinen Gastspielen hier und habe die tolle Stimmung immer sehr genossen. Hoffentlich kann ich dazu beitragen, dass wir auch in der kommenden Zeit so eine Stimmung weiter entfachen können."

​Keine Chance bei Breitenreiter

Unter 96-Trainer André Breitenreiter bekam der Zehner kaum Einsatzzeiten. Seine Position gibt es im Spielsystem von Breitenreiter so nicht. Für 96 stand Maier in zwei Jahren in 32 Spielen auf dem Platz und erzielte vier Tore. In der Rückserie kam er auf vier Einsätze, zweimal spielte er dabei nicht über zehn Minuten. Ein Tor in der Bundesliga gelang ihm nicht.