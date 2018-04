Fix! Thomas Schaaf kehrt zu Werder Bremen zurück

Fünf Jahre nach seinem emotionalen Abschied von seinem Herzensclub kehrt Vereinsikone Thomas Schaaf zu Werder Bremen in offizieller Funktion zurück. Der langjährige Spieler und Trainer übernimmt am 1. Juli den neu geschaffenen Posten des Technischen Direktors. In seiner künftigen Funktion beim Fußball-Bundesligisten soll er sich vor allem um die Ausbildung von Spielern und Trainern kümmern. „Thomas Schaaf in dieser Position ist für mich eine Schlüsselstelle in der Verzahnung zwischen Profi- und Ausbildungssektor“, sagte Geschäftsführer Frank Baumann am Montag.