Europa League im Liveticker: FK Krasnodar erwartet Bayer Leverkusen

Vor seinem Comeback im Fußball-Europapokal zeigt sich Bayer Leverkusens Trainer Peter Bosz voller Optimismus. "Man sieht, dass wir alle schlagen können", sagte der Niederländer mit dem Blick vor allem auf das 3:1 in der Bundesliga gegen Rekordmeister Bayern München.

Für Bosz ist das Zwischenrunden-Hinspiel am Donnerstag bei FK Krasnodar (18.55 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) das Comeback im Europacup. Am 6. Dezember 2017 erlebte er mit seinem damaligen Verein Borussia Dortmund in der Champions-League-Gruppenphase bei Real Madrid bei seinem bislang letzten Europacup-Auftritt ein 2:3. Kurz darauf wurde er von seinen Aufgaben beim BVB entbunden.

Jetzt kehrt der 55-Jährige auf die europäische Bühne zurück. Mit seinem neuen Klub Leverkusen tritt Bosz zum Zwischenrunden-Hinspiel beim russischen Tabellenzweiten Krasnodar an - mit Respekt, aber ohne größere Bedenken. Dass der Gegner wegen der Winterpause im Land des letzten WM-Gastgebers noch nicht im Pflichtspielrhythmus ist, hält er nur für einen "minimalen" Vorteil.