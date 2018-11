Nächster Mega-Kampf: Box-Star Floyd Mayweather fordert Kickboxer Tenshin Nasukawa

Floyd Mayweather kann es nicht lassen: Der bislang ungeschlagene Box-Superstar fordert an Silvester den japanischen Kickboxer Tenshin Nasukawa heraus. Sein Kontrahent ist nur halb so alt wie er.

Rückkehr in den Ring für ein Duell der Generationen: Am 31. Dezember wird Floyd Mayweather in Tokio beim nächsten Mega-Fight antreten. Der Gegner des 41-Jährigen ist Tenshin Nasukawa, 20-jähriger Kickboxer aus Japan. Die Pläne verkündete Mayweather am Montag auf einer Pressekonferenz in der japanischen Hauptstadt. Wie er selbst betonte, gehe es ihm dabei nicht ums Geld, sondern vielmehr um eine gute Show für seine Fans. "Ich möchte den Zuschauern geben, was sie verlangen – Blut, Schweiß und Tränen”, tönte der US-Amerikaner.

Noch nicht entschieden ist, in welcher Form das ungleiche Duell der 21 Jahre auseinander liegenden Kämpfer stattfinden soll. "Was die Gewichtsklasse und das Regelwerk angeht – darüber müssen wir noch sprechen", sagte Mayweather. In den kommenden Wochen sollen weitere konkrete Details verkündet werden. Der Box-Superstar kann beim Kampf gegen Nasukawa seine irre Siegesbilanz von 50 Siegen in 50 Kämpfen weiter aufstocken.

Nasukawa will "Geschichte schreiben"

Das will der junge Japaner natürlich unbedingt verhindern. Der Reiz des Duells ist für den Kickboxer entsprechend groß. "Niemand hat meinen Kontrahenten bislang besiegt. Ich möchte der Mann sein, der in die Historie eingeht. Mein Schlag kann Geschichte schreiben", sagt Nasukawa selbstbewusst.

Wer ist Mayweather-Herausforderer Nasukawa?

Nasukawa hat sich als Kickboxer einen Namen gemacht - und in 27 Kämpfen bisher ebenfalls noch nie verloren. Außerdem versuchte sich der Japaner bereits im Mixed Martial Arts. Auch dort konnte er alle vier bestrittenen Duelle gewinnen.

UFC-Star Nurmagomedov wollte Kampf gegen Mayweather

Der letzte Auftritt von Mayweather im Ring liegt mehr als ein Jahr zurück. Am 26. August 2017 besiegte er im geschichtsträchtigen Mega-Fight den MMA-Kämpfer Conor McGregor in der 10. Runde durch technischen K.o. Beim Erfolg über den UFC-Star, der nach Boxregeln ausgetragen wurde, soll der ungeschlagen Box-Champion insgesamt rund 260 Millionen Euro verdient haben. Der finanzielle Anreiz und die Chance, Mayweather schlagen zu können, bewog zuletzt auch Khabib Nurmagomedov dazu, offen über ein Duell zwischen ihm und dem US-Amerikaner zu sprechen. Nurmagomedov hatte den Iren McGregor vor einigen Wochen den UFC-Weltmeistertitel abgenommen. Der Skandalkampf endete letztlich in einer Massenschlägerei.