Fluch oder Segen? Diese Talente-Elf schaffte es bei Hannover 96 nicht

Manche schlugen richtig ein, andere entwickelten sich zu Führungsspielern ihres Teams - und dann gibt es noch die Ex-Spieler von Hannover 96, die nach wie vor ihren festen Platz in der Fußballwelt suchen.

Von Druck und Konkurrenz

Doch die Konkurrenz ist riesig. Je höher das Alter, desto geringer die Chancen. Immer mehr Top-Klubs entscheiden sich zugunsten der Youngster, die mit ihrer Spielfreude und Spritzigkeit den Unterschied machen können - und das noch vor dem "Erwachsenwerden". Wer nicht das Glück hat, zur richtigen Zeit am richtigen Ort samt hoher Qualität aufzutrumpfen, gerät schnell in den Hintergrund.

Der Sprung aus der Jugend in den Herrenbereich war noch nie leicht. Die großen Bundesliga-Clubs setzen heutzutage aber immer mehr auf den eigenen Nachwuchs. In Hannover waren es unter anderem Per Mertesacker, Konstantin Rausch, Waldemar Anton, Linton Maina und Noah Sarenren Bazee, die sich bei 96 zu Profis entwickeln konnten.