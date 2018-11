Ostkurve: Hertha-Anhänger kündigen Stimmungsboykott gegen Leipzig an

Fan-Ärger in Berlin. Die Hertha-Fans in der Ostkurve - dort, wo die traditionell lautesten Anhänger des Bundesligisten stehen - haben einen Stimmungsboykott für Samstag angekündigt. Hertha BSC spielt 18.30 Uhr im Topspiel gegen RB Leipzig.

Der „Förderkreis Ostkurve" begründete seine Entscheidung so: „Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem wir nicht einfach für Support sorgen und unseren Protest trotzdem zum Ausdruck bringen können. Deshalb wird es heute von unserer Seite aus keine organisierte Stimmung geben."