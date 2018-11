Football Leaks: So dubios lief der Wechsel von Ex-96-Talent Nicolas Kühn nach Leipzig

Als eines der größten Talente von Hannover 96 wechselte Nicolas Kühn im Jahr 2015 zu RB Leipzig. Der Transfer des damals 15-jährigen Angreifers schlägt drei Jahre später hohe Wellen. Wie geheime Football-Leaks-Dokumente des Spiegel zeigen, verdienten Berater offenbar auf zwielichtige Art und Weise an dem Deal mit.

Anzeige

Schon früh geriet Nicolas Kühn in das Blickfeld der Bundesliga-Scouts. Schon im Alter von 11 Jahren wechselte zu Hannover 96, wo der gebürtige Wunstorfer drei Jahre höchst erfolgreich stürmte. Rasch interessierten sich Top-Klubs wie Bayern München, Bayer Leverkusen oder der Hamburger SV für den Youngster. Den Zuschlag bekam schließlich RB Leipzig, das den Junioren-Nationalspieler im Alter von 15 Jahren zu den aufstrebenden Sachsen lotste. So weit, so unspektakulär, werden Talente doch seit Jahren immer früher umworben. Doch der Kühn-Transfer nach Leipzig kam offenbar unter fragwürdigen Umständen zustande. Die vor kurzem vom Spiegel veröffentlichten "Football Leaks" deckten auf, dass in mehreren Fällen Berater bei Vereinswechsel minderjähriger Talente mitverdienten - unter Umgehung der Regeln des DFB, die dies untersagen. Darunter war auch der Fall Kühn, wie der NDR nun berichtete.

Ob in Hannover geboren, als Talent verpflichtet oder Stammkraft im 96-Nachwuchs: Diese Talente schafften ihren Durchbruch nicht bei 96 und verdienen jetzt woanders mit dem Fußball ihr Geld. Der Wunstorfer Nicolas Kühn wechselte im Januar 2018 von RB Leipzig zu Ajax Amsterdam. Der 18-jährige Stürmer, der insgesamt schon 20 U-Länderspiele bestritt, spielte von 2011 bis 2015 in der Jugend der Roten. © getty (Archiv) Christopher Avevor: Ab der U17 war der Innenverteidiger Teil von Hannover 96. Im Jugendbereich der Niedersachsen absolvierte er 54 Spiele. Für die Reserve machte er in 42 Regionalliga-Spielen acht Buden. Letztlich reichte es für den gebürtigen Kieler zu acht Bundesliga-Einsätzen für die erste Mannschaft der "Roten". Seit 2016 läuft er für St. Pauli auf und ist aus der Abwehr nicht mehr wegzudenken. © dpa Niko Gießelmann: Der linke Verteidiger wurde 1991 in Hannover geboren. Mit 15 Jahren wechselte er von der SC Langenhagen zu Hannover 96. Dort war er sechs Jahre aktiv, lief in der Reserve der "Roten" 74 Mal auf (15 Tore, 5 Vorlagen). Mit den Profis auf dem Feld zu stehen, war ihm nicht vergönnt. 2013 wechselte er zu Greuther Fürth, absolvierte 132 Spiele im "Kleeblatt"-Dress und ist aktuell Stammspieler beim Bundesligaaufsteiger Fortuna Düsseldorf. © dpa Marius Wolf schaffte den Durchbruch bei den Roten nicht. Hannover 96 holte den schnellen Flügelspieler vom TSV 1860 München. In Hannover konnte er sich allerdings nicht durchsetzten und wurde sogar in die 96-Reserve versetzt. Nach Hannover lief es für Wolf besser. Nach zweifacher Leihe zog Eintracht Frankfurt die Kaufoption und verpflichtete den Flügelspieler für 500.000 Euro fest. Nach dem Pokalsieg mit der SGE wechselte Wolf zu Champions League-Teilnehmer Borussia Dortmund. © dpa Leon Balogun: 2008 kam der gebürtige Berliner von Türkiyemspor zu Hannover 96. Nach zwei Jahren und nur drei Einsätzen (132 Minuten) zog es Balogun zu Werder Bremen II. Ab 2015 spielte er beim Karnevalsverein FSV Mainz, in diesem Sommer erfolgte der Wechsel auf die Insel zu Brighton & Hove Albion. © dpa Kingsley Schindler spielt heute bei Holstein Kiel und mischt mit den Störchen die zweite Bundesliga auf. Bei Hannover 96 konnte sich der ehemalige U19-Spieler nicht durchsetzen und fand über die Stationen Neustrelitz und Hoffenheim II den Weg zum KSV. Auch Niclas Füllkrug startete nicht sofort bei 96 durch - obwohl er aus Hannover (Ricklingen) kommt. Er wechselte von den Ricklingern zu Werder Bremen. Erst 2016 holte ihn 96 vom 1. FC Nürnberg zurück. In der abgelaufenen Spielzeit war er mit 14 Treffern erfolgreichster Schütze der „Roten". © dpa Bei Hannover 96 stand Johannes Eggestein nicht unter Vertrag, allerdings lernte der 20-Jährige beim TSV Schloß-Ricklingen das Fußballspielen und wurde anschließend beim TSV Havelse ausgebildet. Nach drei Jahren in der U17 und U19 beim SV Werder Bremen wurde er 2016 erstmals in den Profikader der Bremer berufen. © imago/Ulmer Gleiches gilt für seinen Bruder Maximilian Eggestein. Dieser schaffte den Durchbruch zu den Werder-Profis schon 2015. In der Rückrunde der Saison 2016/2017 entwickelte sich Eggestein zum Stammspieler unter dem damaligen Trainer Alexander Nouri und ist heute ein fester Teil der Werder-Elf. © Carmen Jaspersen Florian Ballas: Der gebürtige Saarbrücker kam 2013 von der Reserve des 1. FC Nürnberg zu 96. Die verliehen ihn wieder zu seinem Heimatverein FC Saarbrücken. Nur einen Einsatz bekam der Innenverteidiger: In der 2. Runde des DFB-Pokals 2014 stand er 90 Minuten gegen den VfR Aaalen auf dem Platz. Seit einem Jahr spielt er nun bei Zweitligist Dynamo Dresden und ist dort ein Leistungsträger. © dpa Serdar Dursun: Der Deutsch-Türke kam aus seiner Heimatstadt Hamburg 2008 in die U19 von Hannover 96. 2011 wechselte er in die Türkei, wo er bei fünf Vereinen in drei Jahren kickte. Bei Greuther Fürth versuchte Dursun wieder im deutschen Profi-Fußball anzugreifen. Mit seinem Engagement bei den „Kleeblättern" empfahl er sich in diesem Sommer für Darmstadt 98. © dpa Sebastian Ernst: Bei den Roten durchlief er die Jugendmannschaften und war fester Bestandteil der 96-Reserve. Bei den Profis stand Ernst in zwei Jahren bei einigen Bundesliga-Spielen im Kader, kam aber auf sehr wenig Spielzeit. Nach Wechseln zu Magdeburg und Würzburg, stürmt der gebürtige Neustädter nun bei der SpVgg Greuther Fürth. Levent Aycicek: Noch innerhalb der Jugend wechselte der offensive Mittelfeldspieler von Hannover 96 zu Werder Bremen. Ab der U17 durchlief der gebürtige Nienburger den Jugendfußball an der Weser. Nach vier Jahren Profi-Dasein und nur 14 Einsätzen wurde er zu 1860 München verliehen. Beim Zweitligisten Greuther Fürth ist er nun seit August 2017 fest verpflichtet. © Imago/Zink Bei Hannover 96 konnte sich Elias Huth nicht durchsetzen. Für die Profis absolvierte der 21-Jährige nur eine Partie - der Stürmer wurde in der Zweitliga-Saison gegen Heidenheim kurz vor Schluss eingewechselt. Für die 96-Reserve kam Huth in 32 Einsätzen auf zwölf Treffer in der Regionalliga Nord. Zuvor durchlief er die U17 und U19 der Roten. Anfang der Saison 2018/19 schloss sich der Angreifer Drittligist 1. FC Kaiserslautern an. © imago/Eibner Federico Palacios: Der gebürtige Hannoveraner, der das Fußballspielen in Limmer erlernte und in der Jugend des VfL Wolfsburg ausgebildet wurde, verließ die „Wölfe" 2014 in Richtung RB Leipzig. Dort durfte er auch schon Bundesliga-Luft schnuppern. Seit Jahresbeginn steht Palacios bei Bundesligarückkehrer 1. FC Nürnberg unter Vertrag. © GEPA Pictures Patrick Herrmann: Der Rechtsverteidiger fing in der Jugend des VfL Wolfsburg an. Im Alter von 15 Jahren zog es ihn zu Hannover 96. Dort durchlief er die Jugendabteilung, machte 44 Spiele für die Reserve und merkte im Jahr 2009, dass er den Sprung zu den Profis nicht wirklich realisieren kann - lediglich vier Einsätze ließen ihn sein Glück beim VfL Osnabrück suchen. Seit 2011 läuft er für Holstein Kiel auf und verpasste mit den „Störchen" den Bundesligaaufstieg nur knapp - in der Relegation gegen seinen Ex-Verein VfL Wolfsburg. © dpa Daniel Haas: 49 Spiele stand Haas zwischen den Pfosten der „Roten" - allerdings bei der Zweitvertretung in der Regionalliga. Für einen Einsatz bei den Profis reichte es nur einmal und das nur für 45 Minuten (2004, gegen VfL Bochum), aufgrund einer Verletzung von Keeper Marc Ziegler. Für die TSG Hoffenheim machte er 90 Spiele in der 1. und 2. Bundesliga. Nach vier Jahren bei Union Berlin fängt Haas mittlerweile bei Erzgebirge Aue Bälle. © dpa Willi Evseev: Von 2007 bis 2011 bildete Hannover 96 Willi Evseev in seiner Jugend aus. Der Kasache konnte sich nicht durchsetzen, wechselte per Leihe zu Wiener Neustadt. Danach spielte er für die Reseverve der "Roten", bevor er 2013 zum Rivalen VfL Wolfsburg wechselte. Über Kiel und Nürnberg landete Evseev schließlich bei Hansa Rostock, mit denen er dieses Jahr in die 2. Bundesliga aufsteigen will. © imago/pmk Sofien Chahed: Der gebürtige Hannoveraner heuerte mit 16 Jahren bei den „Roten" an. Für einen Einsatz bei den Profis reichte es nicht. Heute kickt der Tunesier beim Oberligisten VfV Hildesheim und zieht die Fäden im defensiven Mittelfeld. © Imago/Agentur Felix Burmeister: In 50 Spielen schoss der Würzburger elf Tore für Hannover 96 II. Mit dieser Bilanz verabschiedete sich Innenverteidiger Burmeister nach drei Jahren im roten Dress gen Arminia Bielfeld. 122 Spiele später verließ er Deutschland und unterschrieb beim Vasas FC. In der ersten ungarischen Liga war er Stammkraft beim sechsmaligen Meister, bevor er in diesem Sommer bei der abgestiegenen Eintracht aus Braunschweig anheuerte. © imago/Hübner Tom Merkens: Der Mittelfeldspieler durchlief die Jugend von Hannover 96 und war sieben Jahre dort aktiv. Er wechselte zum benachbarten TSV Havelse, dann zum VfL Osnabrück. Dort wurde er von einer Stammkraft zum Reserve-Spieler, nachdem er sich durch ein Foul schwer verletzte. Nach über drei Monaten kehrte er zu seiner alten Wirkungsstätte nach Havelse zurück, gab aber kürzlichen seinen Abschied bekannt. © Chris Hanke Adriano Grimaldi: Der in Göttingen geborene Deutsch-Italiener hat einen anderen Weg als seine beiden Brüder Nicola und Marco eingeschlagen, die beide Bundesliga-Basketballer sind. Von der Hannover U17 wechselte er 2008 zum SCW Göttingen. Über Sachsen Leipzig, Mainz 05 II, Fortuna Düsseldorf, Sandhausen, Osnabrück, Heidenheim und Münster kam er in diesem Sommer zum TSV 1860 München in Liga drei. © imago/osnapix Saliou Sané: Er spielte von 2007 bis 2011 in den Nachwuchsteam der Roten und in der zweiten Mannschaft, den Sprung zu den 96-Profis hat er allerdings nie geschafft. Mit dem SC Paderborn war Sané in der zweiten Liga aktiv, dann bei der SG Sonnenhof Großaspach eine Spielklasse tiefer. Seit 1. Juli 2018 steht Sané im Kader des Karlsruher SC. © dpa Marc Vucinovic: Bis zur U19 spielte Vucinovic bei Hannover 96, danach war Schluss für ihn bei den Roten. Nach Gastspiel beim TSV Havelse, stand der gebürtige Hannoveraner zuletzt beim SC Paderborn unter Vertrag. © imago

Anzeige

Mit diesen Tricks verdiente die Agentur "Spielerrat" offenbar mit Bei den Verhandlungen über einen Wechsel Kühns von Hannover nach Leipzig engagierten die RB-Verantwortlichen laut den Football Leaks-Dokumenten Leute der Agentur "Spielerrat", die die Eltern des Nachwuchsspielers als "offensichtlich ahnungslos" einstuften. In einer internen Mail hieß es demnach, man "glaube nicht, dass Nic und seine Mutter in der Lage sein werden, eine vernünftige und 'richtige' Entscheidung zu treffen".

Vor diesem Hintergrund wurden Argumente für einen Wechsel zu RB formuliert. Die Mutter wurde zunächst mit einem Jobangebot geködert, für eine offenbar fiktive Arbeit sollte sie 25.000 Euro Euro in Rechnung stellen. Letztlich klappte der Wechsel - und "Spielerrat" sollte für die erfolgreiche Vermittlung entlohnt werden - trotz Verbands-Verbot.

So sind Ex-96-Spieler und Talente aus der Region Hannover in FIFA 19 bewertet: Marcel Halstenberg (RB Leipzig), Gesamtbewertung in FIFA 19: 78 - FIFA 18: 75 © 2018 Getty Images Salif Sané (Schalke 04), Gesamtbewertung in FIFA 19: 81 - FIFA 18: 79. © imago Felix Klaus (VfL Wolfsburg), Gesamtbewertung in FIFA 19: 76 - FIFA 18: 73. © imago Martin Harnik (Werder Bremen), Gesamtbewertung in FIFA 19: 77 - FIFA 18: 76. © imago Marius Wolf (BVB), Gesamtbewertung in FIFA 19: 77 - FIFA 18: 73. © Getty Images Florian Hübner (Union Berlin), Gesamtbewertung in FIFA 19: 71 - FIFA 18: 71. © Getty Images Babacar Gueye (SC Paderborn), Gesamtbewertung in FIFA 19: 65 - FIFA 18: 66. © Getty Images Manuel Schmiedebach (Union Berlin), Gesamtbewertung in FIFA 19: 72 - FIFA 18: 76. © Getty Images Sebastian Maier (VfL Bochum), Gesamtbewertung in FIFA 19: 68 - FIFA 18: 68. © Getty Images Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Gesamtbewertung in FIFA 19: 72, FIFA 18: 72. © Getty Images Elias Huth (1. FC Kaiserslautern), Gesamtbewertung in FIFA 19: 64 - FIFA 18: 61. © Getty Images Charlison Benschop (1. FC Ingolstadt), Gesamtbewertung in FIFA 19: 70 - FIFA 18: 70. © Getty Images Uffe Bech (Brøndby IF), Gesamtbewertung in FIFA 19: 69 - FIFA 18: 71. © Getty Images Andre Hoffmann (Fortuna Düsseldorf), Gesamtbewertung in FIFA 19: 72 - FIFA 18: 71. © Getty Images Mevlüt Erdinc (Antalyaspor), Gesamtbewertung in FIFA 19: 72 - FIFA 18: 74. © Getty Images Fynn Arkenberg (Hallescher FC), Gesamtbewertung in FIFA 19: 62 - FIFA 18: 62. © Getty Images Hiroshi Kiyotake (Cerezo Osaka), Gesamtbewertung in FIFA 19: 73 - FIFA 18: 76. © Getty Images Ron-Robert Zieler (VfB Stuttgart), Gesamtbewertung in FIFA 19: 79 - FIFA 18: 79. © Getty Images Marcelo (Lyon), Gesamtbewertung in FIFA 19: 81 - FIFA 18: 79. © Getty Images Hiroki Sakai (Olympique Marseille), Gesamtbewertung in FIFA 19: 78 - FIFA 18: 75. © Getty Images Joselu (Newcastle United), Gesamtbewertung in FIFA 19: 74 - FIFA 18: 75. © Getty Images Lars Stindl (Borussia Mönchengladbach), Gesamtbewertung in FIFA 19: 81 - FIFA 18: 82. Leonardo Bittencourt (TSG Hoffenheim), Gesamtbewertung in FIFA 19: 79 - FIFA 18: 78. Joao Pereira (Trabzonspor), Gesamtbewertung in FIFA 19: 74 - FIFA 18: 76. Jimmy Briand (Bordeux), Gesamtbewertung in FIFA 19: 77 - FIFA 18: 78. Sebastien Pocognoli (Standard Lüttich), Gesamtbewertung in FIFA 19: 70 - FIFA 18: 73. Christopher Avevor (FC St. Pauli), Gesamtbewertung in FIFA 19: 69 - FIFA 18: 64. Florian Ballas (Dynamo Dresden), Gesamtbewertung in FIFA 19: 70 - FIFA 18: 70. Stefan Thesker (Holstein Kiel), Gesamtbewertung in FIFA 19: 69 - FIFA 18: 70. Vladimir Rankovic (Hansa Rostock), Gesamtbewertung in FIFA 19: 66 - FIFA 18: 65. Mame Diouf (Stoke City), Gesamtbewertung in FIFA 19: 75 - FIFA 18: 77. Saliou Sané (Karlsruher SC), Gesamtbewertung in FIFA 19: 65 - FIFA 18: 65 © 2018 Getty Images Samuel Sahin-Radlinger (Brann Bergen), Gesamtbewertung in FIFA 19: 68 - FIFA 18: 66. Daniel Royer (New York Red Bulls), Gesamtbewertung in FIFA 19: 73 - FIFA 18: 71. Niko Gießelmann (Fortuna Düsseldorf), Gesamtbewertung in FIFA 19: 73 - FIFA 18: 69. Adriano Grimaldi (1860 München), Gesamtbewertung in FIFA 19: 68 - FIFA 18: 68 © 2018 Getty Images Daniel Haas (Erzgebirge Aue), Gesamtbewertung in FIFA 19: 66 - FIFA 18: 67 © 2016 Getty Images Patrick Herrmann (Holstein Kiel), Gesamtbewertung in FIFA 19: 67 - FIFA 18: 66 © 2015 Getty Images Sebastian Ernst (SpVgg Greuther Fürth), Gesamtbewertung in FIFA 19: 66 - FIFA 18: 65 © 2018 Getty Images Janni Serra (Holstein Kiel), Gesamtbewertung in FIFA 19: 63 © 2018 Getty Images Timo Königsmann (SpVgg Greuther Fürth), Gesamtbewertung in FIFA 19: 61 - FIFA 18: 61 © 2017 Getty Images Markus Ballmert (SV Meppen), Gesamtbewertung in FIFA 19: 66 - FIFA 18: 62 © 2017 Getty Images Janik Bachmann (Würzburger Kickers), Gesamtbewertung in FIFA 19: 60 - FIFA 18: 56 © 2018 Getty Images Kevin Behrens (SV Sandhausen), Gesamtbewertung in FIFA 19: 64 © 2018 Getty Images Maximilian Eggestein (Werder Bremen), Gesamtbewertung in FIFA 19: 77 - FIFA 18: 71 © 2018 Getty Images DaMarcus Beasley (Houston Dynamo), Gesamtbewertung in FIFA 19: 70 - FIFA 18: 71 © 2014 Getty Images Willi Evseev (Hansa Rostock), Gesamtbewertung in FIFA 19: 64 - FIFA 18: 64 © 2017 Getty Images Felix Burmeister (Eintracht Braunschweig), Gesamtbewertung in FIFA 19: 65 © 2018 Getty Images Carlitos (FC Sion), Gesamtbewertung in FIFA 19: 72 - FIFA 18: 71 © 2015 Getty Images Leon Balogun (Brighton & Hove Albion), Gesamtbewertung in FIFA 19: 75 - FIFA 18: 75 © 2018 Getty Images Johannes Eggestein (Werder Bremen), Gesamtbewertung in FIFA 19: 66 - FIFA 18: 66 © 2018 Getty Images Kingsley Schindler (Holstein Kiel), Gesamtbewertung in FIFA 19: 71 - FIFA 18: 68 © 2018 Getty Images Moritz Stoppelkamp (MSV Duisburg), Gesamtbewertung in FIFA 19: 71 - FIFA 18: 71 © 2018 Getty Images

RB Leipzig bestreitet die Vorwürfe In einer Honorarvereinbarung, die in den Football-Leaks-Dokumenten auftaucht, heißt es: "15.000 Euro fließen, wenn Nic mit 17 Jahren in der ersten Mannschaft spielt". Weitere 20.000 Euro sollte die Agentur laut einer internen Mail "irgendwie & irgendwo" bekommen, das heißt "Spielerrat" würde bei einem kommenden RB-Transfer für die "(nicht) geleistete Arbeit" mitkassieren.

Laut NDR bestreiten sowohl RB Leipzig als auch "Spielerrat" die Vorwürfe. In der Stellungnahme des Bundesligisten heißt es: "Wir möchten ausdrücklich betonen, dass es im Zusammenhang mit dem Spielerwechsel von Nicolas Kühn zu keinem Zeitpunkt eine Zahlung oder sonstige Leistungen an die Spielervermittleragentur 'Spielerrat' (oder eine andere Spielervermittler-Gesellschaft) gegeben hat." Kühn spielt mittlerweile für Ajax Amsterdam, im Januar 2018 gab Leipzig das vielversprechende Talent wieder ab, als Ablösesumme kassierten die "Roten Bullen" zwei Millionen Euro für den 18-Jährigen. Das Offensivtalent machte in dieser Saison vier Spiele für Ajaxs Reserveteam in der 2. niederländischen Liga, für die U19 des Rekordmeisters glänzte er mit drei Toren in der UEFA Youth League. tk