Football Manager 2019: Darauf können sich die Fans freuen!

FIFA 19: TOTW 7 veröffentlicht - Das ist das offizielle Team of the Week

Das Ziel bleibt das gleiche

Kritikpunkt: So ganz neu sieht die Darstellung auf dem Computer nicht aus. Die Grafik wirkt oft etwas veraltet und erinnert eher an eine 2014-er Version des EA-Sports-Klassikers. Zudem müssen sich die Entwickler aktuell noch mit mehreren Bugs beschäftigen. Wer aber erst einmal so richtig in das Spiel einsteigt, sollte überzeugt werden.