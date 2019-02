„Football Manager“: Diese Teams stehen im Pokal-Finale - Lasogga Torschützenkönig

Der DFB-Pokal geht in die heiße Phase. Im Achtelfinale kämpfen Top-Mannschaften wie der FC Bayern München, Borussia Dortmund oder Bayer Leverkusen um einen Platz in der nächsten Runde. Doch wer holt sich am Ende den Pokal? Die Macher des PC-Spiels "Football Manager 2019" haben diese Frage in ihrer Prognose beantwortet. Mit einer Simulation wurde ermittelt, welche beiden Teams ins Endspiel in Berlin einziehen. Demnach sollen sich mit dem FC Bayern und dem BVB die Favoriten im Wettbewerb durchsetzen. Das Finale der beiden Rivalen werde dann der deutsche Rekordmeister für sich entscheiden - anders als in der Prognose für die Bundesliga-Rückrunde.