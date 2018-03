"Forbes-Liste": Die 100 reichsten Menschen der Welt und ihre Verbindung zum Sport

Rang 83: Vladimir Potanin: Vorsitzender der Interros Holding, 15.9 Milliarden Dollar Vermögen. Er tätigte Investitionen in das Ski Ressort der Olympischen Winterspiele 2014 in Sochi.

Rang 73: Carl Icahn: Großinvestor und ehemaliger Sonderberater Donald Trumps, 16.8 Milliarden Dollar Vermögen. Er sponserte seinem Heimatstadtteil Queens in New York ein Sportstadion, das Icahn Stadium.

Rang 48: Leonard Blavatnik: Russischer Öl-Milliardär, beteiligt am Streamingdienst DAZN und an der Warner Group, 20,2 Milliarden Dollar Vermögen.

Rang 29: Jorge Paulo Lemann: Investor und Banker, 27.4 Milliarden Dollar Vernögen. Zuerst wollte Lemann Tennisprofi werden. Er wurde fünf Mal brasilianischer Meister und nahm sowohl am Davis Cup, als auch an Wimbledon teil. Bis heute spielt Lemann Tennis.

Rang 7: Carlos Slim Helú: Unternehmer in der Telekommunikationsbranche, 67.1 Milliarden Dollar Vermögen. Ende 2008 galt Slim als möglicher Käufer für den Honda-Rennstall in der Formel 1, letztlich wurde daraus aber nichts. Seit 2012 besitzt er 35% des spanischen Fußballvereins Real Oviedo.

Was haben ein Ex-Profi, der sich eigentlich auf seine Tenniskarriere in Brasilien fokussieren wollte, ein Besitzer multipler amerikanischer Top-Teams in den besten US-Profiligen wie der NFL und ein unternehmungslustiger Sportler, der bereits Expeditionen zu beiden Erdpolen unternahm und sich im Londoner Marathon verausgabte gemeinsam? Richtig, sie alle gehören 2018 laut Forbes zu den 100 reichsten Menschen der Welt. Sie und noch viele weitere sportbegeisterte Multimilliardäre findet ihr oben in der vollständigen Galerie der 100 schwersten Finanzriesen der Welt.