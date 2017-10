Formel 1: Hamilton schnappt sich in Japan Pole, Vettel Zweiter

Mit einer Rekordrunde hat Lewis Hamilton die Hoffnungen von Sebastian Vettel auf die Pole Position in Japan brutal zerstört. Der WM-Spitzenreiter beherrschte die Qualifikation zum Formel-1-Rennen in Suzuka und verschaffte sich beste Voraussetzungen für den nächsten Schritt zu seinem vierten Titel. Hamilton verwies mit einer Traumrunde von 1:27,319 Minuten am Samstag seinen Teamkollegen Valtteri Bottas auf den zweiten Rang, der allerdings wegen eines regelwidrigen Getriebewechsels fünf Plätze weiter hinten ins Rennen muss. Davon profitiert Ferrari-Fahrer Vettel, der eigentlich nur die drittbeste Zeit vorwies und vorrückt.

Mit einem guten Gefühl startet Vettel dennoch in das fünftletzte Saisonrennen am Sonntag (7.00 Uhr/RTL und Sky). "Alles in allem war es ein positiver Tag, der Wagen sollte im Rennen sogar ein bisschen besser sein", sagte Vettel, dem 34 Punkte auf Hamilton fehlen. Viel Zeit zur Aufholjagd bleibt nicht. Die wärmeren und trockeneren Bedingungen am Sonntag sollen ihm aber entgegenkommen. "Ferrari wird dann schnell sein", vermutete auch Hamilton.