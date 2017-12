Formel 1: Kampf um Williams-Cockpit - Sirotkin sticht Wehrlein und Kubica aus

Anzeige

Wer fährt 2018 neben Youngster Lance Stroll im Williams? Das letzte verfügbare Cockpit in der Formel 1 ist heiß umkämpft - und fällt wohl an einen russischen Piloten. Nach übereinstimmenden Medienberichten hat sich der 22-jährige Sergei Sirotkin das Auto geschnappt, in dem im vergangenen Jahr noch der erfahrene Brasilianer und Ex-Schumacher-Teamkollege Felipe Massa fuhr.

Favorit Kubica und Wehrlein ohne Chance

Sirotkin hat sich gegen drei erfahrene Konkurrenten behauptet: Den erfahrenen Polen Robert Kubica, den Deutschen Pascal Wehrlein und seinen Landsmann Daniil Kvyat, der für Red Bull und Toro Rosso schon in der Formel 1 vor. Eigentlich galt Kubica als großer Favorit, doch der 33-Jährige, der bei einem Rallye-Unfall seinen rechten Arm fast verloren hatte, fuhr in bei den Testfahrten in Abu Dhabi nicht so schnell wie erwartet.

Williams ist Wehrleins letzte Hoffnung auf ein Cockpit für die Saison 2018. Der Deutsche war von Sauber nicht für das kommende Jahr einbehalten worden, obwohl er besser fuhr als Teamkollege Marcus Ericsson. Doch der brachte ein größeres Sponsoren-Paket mit ins klamme Schweizer Team. Auch das zweite Cockpit kam für Wehrlein nicht in Frage, denn Sauber wird von Ferrari mit Motoren beliefert, so dass die Italiener mit Charles Leclerc einen eigenen Piloten platziert haben. Denn Wehrlein gehört zum Mercedes-Juniorteam und Ferrari ist Konkurrenz.

Das Ericsson-Dilemma droht Wehrlein auch bei Williams, denn Sirotkin bringt massiv Geld mit ins ebenfalls finanziell geschwächte Williams-Team. Sirotkin bringt für die kommenden beiden Jahre 30 Millionen Euro an Sponsorengeldern mit und wird vom russischen Oligarchen Boris Rotenberg unterstützt, der als Freund von Wladimir Putin gilt. Sirotkin war zuletzt Testfahrer bei Renault, hat aber noch nie einen Grand Prix bestritten. "Er ist nicht schlecht", sagt Renault-Stammpilot Nico Hülkenberg. "Ein fleißiger und harter Arbeiter. Wie schnell er genau ist, weiß ich allerdings nicht."

Eine Entscheidung wurde eigentlich bis Ende Dezember erwartet, zögert sich nun aber wohl bis in den Januar hinaus. Es wäre aber ein Wunder, wenn Sirotkin nicht das zweite Williams-Cockpit erhält. Mercedes-Boss Toto Wolff hatte zuletzt zwar angekündigt,

Was macht Wehrlein, wenn er kein Cockpit erhält?

Klappt es für Wehrlein nicht mit einem Platz in der Formel 1, dürfte der 23-Jährige sich um einen Platz als Testfahrer beworben, vielleicht hinter Lewis Hamilton und Valtteri Bottas als Mercedes-Reserve. Außerdem wird Wehrlein mit einem Platz in der japanischen Super Formula in Verbindung gebracht. Eine Rückkehr in die Deutsche Tourenwagen Masters (DTM), wo er 2015 Meister wurde, gilt als unwahrscheinlich - auch, weil es ein schnelles Formel-1-Comeback de facto unmöglich macht.

Wehrlein hatte 2016 im Manor sein Debüt in der Formel 1 gefeiert, und fuhr neben dem zweiten Mercedes-Juniorpiloten Esteban Ocon. Während der Franzose inzwischen bei Force India eine Heimat gefunden hat und im Überraschungsteam regelmäßig in die Punkte fährt, hatte Wehrlein im zweiten Jahr weniger Glück. Im Sauber fuhr er trotz großem Talent meistens nur hinterher...

Formel 1 2018: Die Teams und Fahrer der kommenden Saison Fernando Alonso, Robert Kubica, Sebastian Vettel und Lewis Hamilton – mindestens drei dieser vier Piloten fahren in der kommenden Saison in der Formel 1. Wer sein Cockpit schon sicher hat, wer noch zittern muss und wer noch ins Fahrerlager einziehen könnte – darüber gibt der SPORTBUZZER in dieser Fotostrecke einen Überblick. © imago Mercedes: Da sich die technischen Vorgaben in der neuen Saison im Vergleich zu 2017 nicht gravierend ändern werden, ist mit dem deutschen Team auch 2018 zu rechnen. © imago Lewis Hamilton ist die klare Nummer eins bei Mercedes. Sein Vertrag gilt noch bis 2018. © imago Mit Valtteri Bottas ist bei Mercedes wieder intern Ruhe eingekehrt. Der ruhige Finne liefert sich keinen extrem hart geführten teaminternen Zweikampf mit Hamilton wie einst Nico Rosberg. © imago Ferrari: Das legendäre italienische Team aus Maranello dringt darauf, 2018 endlich wieder den Fahrertitel zu holen. Auch Ferrari setzt auf Konstanz. © imago Erst in diesem Jahr hat Sebastian Vettel seinen Vertrag bei der Scuderia bis zum Jahr 2020 verlängert. © imago Kimi Räikkönen wurde ebenfalls belohnt. Für seine Rolle als Edelhelfer bekam er einen neuen Vertrag – allerdings nur für ein Jahr. © imago Red Bull: Die Saison 2017 hat Mut gemacht: Red Bull konnte wie in Malaysia aus eigener Kraft um Siege mitfahren. 2018 wird das Team offiziell „Aston Martin Red Bull Racing“ heißen. Motorenpartner bleibt aber vorerst Renault. © imago Daniel Ricciardo besitzt einen gültigen Vertrag bei Red Bull nur noch bis 2018. Im Jahr 2014 entzauberte er den amtierenden Weltmeister Sebastian Vettel in seinem Debütjahr für das Team von Teamchef Christian Horner. © imago Max Verstappen bekennt sich zu Red Bull. Der junge Niederländer, der lange Zeit auch bei Mercedes als Teamkollege von Lewis Hamilton im Gespräch war, hat seinen Vertrag ohne Ausstiegsklausel bis 2020 verlängert. © imago Force India: Eine der Überraschungen der Saison 2017. Das Team konnte regelmäßig in die Punkte fahren. Nur zwischen den Fahrern Sergio Perez und Esteban Ocon gab es besonders zu Saisonbeginn kleinere Scharmützel, die das Team wertvolle Punkte gekostet haben. © imago Esteban Ocon ist Juniorfahrer von Mercedes und überzeugte mit starken Rennen im Jahr 2017. Force India bestätigte ihn für 2018. © imago Seit 2014 fährt der Mexikaner Sergio Perez für Force India. Nach dem Abgang von Nico Hülkenberg 2017 übernahm er die Rolle des Team-Leaders. Doch Ocon versuchte, ihm die Rolle streitig zu machen. Auch 2018 fahren beide wieder gemeinsam. © imago Williams: 2017 war nicht das beste Jahr des ehemaligen Weltmeisterteams. Teilweise waren die Leistungen zu schwankend. Von Platz 3 bis 20 war alles drin. Die Fahrerpaarung 2018 ist noch nicht bekannt. Es gibt aber bereits einige Kandidaten. © imago Milliardärssohn Lance Stroll erhält auch 2018 ein Cockpit. Der junge Kanadier überzeugte mit einem dritten Platz in Baku – und bringt praktischerweise auch noch etwas Geld von Papa mit. © imago Die Zeit von Felipe Massa in der Formel 1 ist zu Ende. Der 36-Jährige hat seine Karriere beendet, die 2002 bei Sauber begann. Spätere Stationen: Ferrari (2006-2013) und Williams. © imago Ein Kandidat für das Cockpit: Robert Kubica. Der Pole, der sich bei einem Rallye-Rennen schwer an der Hand verletzte, kann wohl mit einem speziellen Lenkrad wieder fahren. Sein neuer Manager Nico Rosberg (Weltmeister 2016) versucht, ihn beim Team unterzubekommen. Zuletzt absolvierte Kubica Testfahrten für Renault. © imago Haas: Der US-amerikanische Rennstall hat sich als Mittelfeldteam etabliert. Dank aktueller Motoren von Ferrari könnte das Team auch 2018 ein Kandidat für konstante Punktgewinne sein. © imago Kevin Magnussen hat sich 2017 im Fahrerfeld den Ruf des Bad Boys erarbeitet. Renault-Fahrer Nico Hülkenberg bezeichnete ihn einst als einen der unfairsten Fahrer im Feld, worauf er locker mit „Lutsch meine Bälle“ antwortete. Dieses Duell könnten wir auch 2018 sehen. © imago Romain Grosjean galt einst als Crash-Kid – inzwischen hat sich sein Ruf gebessert. Allerdings sanken seine Leistungen in der zweiten Saisonhälfte 2017 stark ab. Dennoch darf er auch 2018 fahren. © imago Renault: In die dritte Saison als eigenständiges Team starten die Franzosen ambitioniert. Renault will 2018 um das Podium mitfahren. © imago Teamleader bleibt im zweiten Jahr der Deutsche Nico Hülkenberg, der von Force India kam. Der gebürtige Emmericher fährt bereits seit 2010 in der Formel 1, schaffte es aber noch nie aufs Podest. © imago Schon im Laufe der Saison 2017 ersetzte Carlos Sainz Jr. den glücklosen Jolyon Palmer zum Grand Prix von Austin. Eigentlich war der Wechsel erst für 2018 geplant. Renault bestätigte, dass Sainz ausgeliehen ist und Red Bull eine Option hat, den Spanier 2019 für’s Hauptteam zurückzuholen. © imago Scuderia Toro Rosso: Red Bulls Zweitteam wird mit einer komplett neuen Fahrerpaarung in die neue Saison gehen. Die Piloten Daniil Kvyat, der sehr wahrscheinlich kein neues Cockpit erhalten wird, und Carlos Sainz Jr., der zu Renault gewechselt ist, müssen ersetzt werden. Zuletzt sprangen Pierre Gasly und Brendon Hartley ein. © imago Der Franzose Pierre Gasly wurde Mitte November bestätigt. Der Youngster aus Rouen durfte in Malaysia und Japan bereits für Kvyat hinter das Steuer des Toro Rosso, blieb jedoch außerhalb der Punkte. Gasly sollte eigentlich den zu Renault abgewanderten Sainz Jr. in Austin ersetzen, musste aber wegen der Finalrunde im Super Formula Championship passen. Gasly ist seit 2015 Reservist bei Red Bull. © imago In Austin fuhr erstmals Brendon Hartley aus Neuseeland. Der 27-Jährige war bereits im Red Bull Junior Team, konzentrierte sich dann aber auf eine Karriere als Langstreckenfahrer. Dr Mann aus Palmerston North wurde auch für das Jahr 2018 fest verpflichtet. © imago McLaren: Mit Ende der Saison 2017 endet die dreijährige und schwierige Partnerschaft des britischen Traditionsrennstalls mit Honda. Kann McLaren in der kommenden Saison mit Renault an alte Erfolge anknüpfen? © imago Gerade hat Fernando Alonso seinen Vertrag bei McLaren um eine Saison verlängert. Der Doppelweltmeister von 2005 und 2006 gilt unter Experten als einer der talentiertesten Fahrer im Feld. Der 32-malige Grand-Prix-Sieger fährt seit 2015 wieder für die Briten und bekundete zuletzt, seine Karriere bei McLaren beenden zu wollen. © imago Auch Rookie Stoffel Vandoorne hat sein Cockpit für 2018 bereits sicher. Der Belgier ersetzte vor der Saison 2017 Ex-Weltmeister Jenson Button, der seine Karriere beendete. © imago Alfa Romeo Sauber: Der Hinterbänkler aus der Schweiz mit schwedischen Besitzern geht ebenfalls mit einer neuen Fahrerpaarung ins Rennen. © imago Ferrari-Junior Charles Leclerc 2018 ist bei Sauber gesetzt. Die Schweizer fahren mit Ferrari-Antrieb und werden von Tochter Alfa Romeo gesponsert. Es ist das Ziel der Italiener, Sauber dauerhaft als eine Art Farmteam zu etablieren. Der junge Monegasse ersetzte den Deutschen Pascal Wehrlein beim GP in Austin bereits im freien Training. © imago Marcus Ericsson steht als sein Fahrer-Partner fest: Der 27-jährige Schwede hat finanzielle Verbindungen zum Besitzerkonsortium Longbow Finance. In der abgelaufenen Saison war der Mann aus Kumla punktlos geblieben, wenn auch im Vergleich zum Vorjahr stark verbessert. © imago

