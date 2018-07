Formel-1-Mythos Hockenheim: Folgt Vettel auf Schumacher und Senna?

Ein Grand Prix wird Geschichte: Zum vielleicht letzten Mal findet am Wochenende in Hockenheim ein Formel-1-Rennen statt: Ein Blick auf Helden, Trickser und Skandale aus fast 50 Jahren. Gewinnt Sebastian Vettel endlich seinen Heim-GP?

Wird das Rennen auf dem Hockenheimring am Sonntag, (15.10 Uhr, RTL) der letzte Grand Prix von Deutschland? Für den Nürburgring ist die Formel 1 längst Geschichte, der Vertrag mit Hockenheim läuft 2018 aus. Georg Seiler, Geschäftsführer der Hockenheimring GmbH, machte zuletzt deutlich, dass er keine finanziellen Risiken mehr eingehen will. „Entweder wir bekommen einen Vertrag, der uns Sicherheit gibt, oder wir lassen es.“ Nachdem auch Mercedes keine Garantien übernehmen will, liegt der Ball ganz bei den neuen For­mel-1-Chefs von Liberty Media, die zeigen müssen, wie weit ihre Aussagen, die klassischen Europa-Rennen halten zu wollen, mehr als nur Wortgeklingel sind.

Bevor der Grand Prix in Deutschland endgültig Geschichte sein wird, ein Blick zurück auf die Geschichten von 35 Hockenheimrennen.

Die spannende Premiere: Zum ersten Mal fand der Grand Prix von Deutschland 1970 auf dem Hockenheimring statt. Aus Sicherheitsgründen hatten sich die Fahrer, angeführt von Weltmeister Jackie Stewart, geweigert, auf dem Nürburgring anzutreten und so für eine Verbesserung der Sicherheitsmaßnahmen gekämpft. Die Premiere wurde zu einer Windschattenschlacht zwischen Jochen Rindt im Lotus und Jacky Ickx im Ferrari mit häufigen Führungswechseln. Am Ende hatte Rindt um 0,7 Sekunden die Nase vorn. Es war der letzte Sieg für den Österreicher, der fünf Wochen später in Monza tödlich verunglückte, aber posthum Weltmeister wurde.

Alle Formel-1 Weltmeister seit 1950 Der erste Formel-1-Weltmeister wird 1950 Giuseppe Farina. Der Alfa-Romeo-Fahrer triumphierte knapp vor seinem Teamkonkurrenten Juan Manuel Fangio. Auf dem Foto ist der Italiener beim ersten jemals gefahrenen Grand-Prix am 13. Mai 1950 in Silverstone, Großbritannien, zu sehen. In der Saison wurden gerade einmal sieben Rennen gefahren, die in die Wertung zählen konnten. Tatsächlich gezählt wurden, dank der sogenannten Streichresultate (existent bis 1990), aber nur die besten vier Ergebnisse der Fahrer. © imago/LAT Photographic Die zweite Formel-1-Saison 1951 konnte dann der Argentinier Juan-Manuel Fangio für sich entscheiden. Auf dem Foto ist er beim Großen Preis von Bern am 27. Mai 1951 in seinem Alfa Romeo zu sehen. Nach der Saison zog sich das Mailänder Unternehmen aus dem GP-Rennsport zurück. © imago/RDB Da nach dem Alfa-Ausscheiden nur noch Enzo Ferrari konkurrenzfähige Formel-1-Wagen an den Start hätte bringen können, wurde die Saison 1952 für Formel-2-Fahrzeuge ausgeschrieben. Da Ferrari aber auch diese zu der Zeit dominierte, gewann der Italiener Alberto Ascari (re.) für Scuderia Ferrari ohne Probleme. Das Bild zeigt die Siegerehrung des Grand Prix von Großbritannien. © imago/LAT Photographic Auch in der Folgesaison 1953 triumphierte Alberto Ascari mit großem Abstand für Ferrari. Wie im Vorjahr wurde die Saison mangels genügend konkurrenzfähiger Autos für die preiswerteren Formel-2-Wagen ausgeschrieben. © imago/United Archives International 1954 wurde dank neuen, kostengünstigeren Regeln wieder mit Formel-1-Boliden gefahren. Juan-Manuel Fangio siegte zum zweiten Mal nach 1951. Er trat im Mercedes-Benz W196 für den deutschen Autohersteller an. Auf dem Foto ist Fangio beim GP von Frankreich vor dem deutschen Karl Kling zu sehen. © imago/LAT Photographic In der Folgesaison 1955 konnte Fangio den Titel für Mercedes verteidigen. Mit 40 Punkten aus sieben Rennen gewann er mit deutlichem Abstand vor seinem Teamkollegen Stirling Moss (Foto: Fangio vor Moss). Bis 1960 erhielt der Sieger eines Rennens acht, der Zweitplatzierte sechs und der dritte Fahrer vier Punkte. © imago/LAT Photograhpic Zur Saison 1956 wechselte Juan Manuel Fangio den Rennstall von Mercedes zu Ferrari. Doch auch für die Italiener fuhr der Argentinier zum Saisonsieg, dem bereits dritten hintereinander. © imago/LAT Photographic 1957 siegte Fangio dann zum vierten Mal hintereinander bei der offiziellen Weltmeisterschaft, zum dritten Mal in Folge direkt vor Stirling Moss, der als erfolgreichster Formel-1-Fahrer ohne WM-Erfolg gilt. Nachdem Fangio im Jahr zuvor sein Gastspiel bei Ferrari gegeben hatte, gewann er seinen insgesamt fünften WM-Titel 1957 für Maserati. Bis heute gilt der Argentinier als einer der besten Rennfahrer der Geschichte, seine fünf WM-Siege sind nur von Michael Schumacher (7) übertroffen. © imago/LAT Photographic 1958 gewann Mike Hawthorn als erster Brite eine Formel-1-Saison. Er trat zwar für Ferrari an, dennoch schaffte es der italienische Rennstall in der erstmals ausgetragenen Konstrukteurswertung nur auf den zweiten Platz hinter Vanwall. © imago/LAT Photographic Die folgende Weltmeisterschaft 1959 verbuchte der Australier Jack Brabham für sich. Er trat für den britischen Rennwagenhersteller Cooper an, der auch die Konstrukteursweltmeisterschaft vor Ferrari gewinnen konnte. © imago/LAT Photographic Auch die Folgesaison 1960 konnte Brabham gewinnen. Er verwies dabei seinen australischen Landsmann und Cooper-Teamkollegen Bruce McLaren deutlich auf den zweiten Rang. Die Konstrukteurs-WM konnte Cooper zum zweiten Mal hintereinander für sich entscheiden. © imago/LAT Photographic 1961 gewann Phil Hill den ersten von nur zwei US-amerikanischen WM-Titeln in der Formel-1-Geschichte. Er landete in der Wertung nur einen Punkt vor Wolfgang von Trips (Foto: Hill vor Trips), der im vorletzten Rennen der Saison tödlich verunglückte. Die Konstrukteurs-WM gewann Hills Team Ferrari. Porsche landete als erstes (und bis 2007 einziges) deutsches Konstrukteursteam auf dem Treppchen (3. Platz). Bis 1990 werden ab dieser Saison neun statt acht Punkten für einen Saisonsieg vergeben. © imago/LAT Photographic 1962 siegte Graham Hill im Wagen von British Racing Motors. Der britische Rennwagenhersteller errang in der Saison seinen einzigen Konstrukteursweltmeisterschaftstitel. © imago/LAT Photographic In der darauffolgenden Saison 1963 setzte sich Jim Clark (54 Punkte) deutlich vor Graham Hill (29) durch. Er dominierte die Saison nach Belieben und gewann sieben von zehn Weltmeisterschaftsläufen. Das Lotus-Werksteam, für das Clark antrat, gewann die Konstrukteurs-WM ebenso überlegen. © imago/Crash Media Group 1964 gelang John Surtees sein einziger Formel-1-Titel. Für Ferrari setzte er sich mit einem Punkt Vorsprung auf Graham Hill durch. Der Brite ist der einzige Fahrer der Geschichte, der neben der Formel 1 auch die Motorrad-Weltmeisterschaft gewinnen konnte. © imago/Crash Media Group 1965 fuhr Jim Clark seinen zweiten WM-Titel ein. Der Brite gilt als einer der besten Rennfahrer der Geschichte. 1968 verunglückte er am Hockenheimring tödlich. Das Lotus Team setzte sich auch in der Konstrukteurswertung durch. © imago/LAT Photographic 1966 fuhr Jack Brabham seinen dritten WM-Titel nach 1959 und 1960 ein. Dabei für "Black Jack" für seinen eigenen Rennstall "Brabham", der auch die Konstrukteurswertung gewann. © imago/LAT Photographic In der Folgesaison verwies Denny Hulme Brabham knapp auf den zweiten Platz. Der Neuseeländer trat allerdings auch für Brabhams eigenen Rennstall an, der daher souverän die Konstrukteursweltmeisterschaft verteidigte. © imago/LAT Photographic 1968 errang Graham Hill im Lotus seinen zweiten WM-Titel nach 1962. In dieser Saison wurden die seither prägenden Spoiler und Flügel eingeführt. Ein Jahr später verbot die FIA ob der erhöhten Unfallgefahr hoch aufragende Flügelkonstruktionen (Foto). © imago/LAT Photographic 1969 fuhr Jackie Stewart seinen ersten Formel-1-Titel ein. Der Brite trat dabei für das Tochterunternehmen des französischen Rüstungskonzerns Matra an, das auch die Konstrukteurs-WM gewann. Nach dem Tod von Jim Clark dominierte er die Saison mit sechs Titeln nach Belieben und siegte am Ende mit beinahe 30 Punkten Vorsprung auf Jacky Ickx (63 zu 37). © imago/LAT Photographic 1970 wurde Jochen Rindt der bis heute einzige Weltmeister, dem der Titel postum zugesprochen wurde. Beim Abschlusstraining für den GP von Italien in Monza verunglückte der Österreicher in seinem Lotus tödlich. Durch fünf Siege hatte Rindt bereits 45 Punkte gesammelt, der Vorsprung hielt bis zum Ende der Saison vier Rennen später. Er wurde außerdem der erste deutschsprachige WM-Sieger aller Zeiten. © imago/WEREK In der darauffolgenden Saison dominierte Jackie Stewart wie zwei Jahre zuvor erneut alle anderen Fahrer. Er setzte sich mit fünf GP-Siegen am Ende mit 29 Punkten vom zweitplatzierten Ronnie Peterson ab. Stewart trat für den erst vor einem Jahr gegründeten britischen Rennstall Tyrell an, der auch die Konstrukteurswertung für sich entschied. © imago/WEREK 1972 setzte sich das Lotus-Team um Fahrerweltmeister Emerson Fittipaldi gegen Tyrrell und Stewart durch. Nach seinem Triumph war der Brasilianer (beim Sieg 25 Jahre alt) bis 2005 der jüngste Formel-1-Champion der Geschichte. © imago/HochZwei/Ronco In der nachfolgenden Saison konnte sich Jackie Stewart wieder gegen Fittipaldi durchsetzen und seinen dritten WM-Titel feiern. Trotzdem siegte Lotus mit Fittipaldi und Peterson auf den Rängen zwei und drei in der Konstrukteurswertung. Es wurde erstmals die Rekordanzahl von 15 Rennen gefahren. © imago/WEREK Nach seinem Wechsel von Lotus zu McLaren und Stewarts Rücktritt konnte Emerson Fittipaldi 1974 seinen Triumph von 1972 wiederholen. Auch in der Konstrukteurswertung setzte sich McLaren knapp vor dem aufstrebenden Ferrari-Team um Niki Lauda durch. © imago/Crash Media Group 1975 führte Niki Lauda Ferrari nach elfjähriger Titelabstinenz zurück zur sportlichen Relevanz. Mit fünf Saisonsiegen dominierte er die Weltmeisterschaft und führte den italienischen Rennstall zur heiß ersehnten Konstrukteursweltmeisterschaft. © imago/WEREK Im Jahr 1976 siegte James Hunt (li.) mit einem Punkt vor Niki Lauda (re.), der nach einem starken Saisonstart einen schweren Unfall am Nürburgring hatte, bei dem sein Fahrzeug in Flammen aufging und er schwere Verletzungen erlitt. Trotzdem stieg Lauda nach 42 Tagen wieder ins Cockpit und fuhr die Saison zu Ende, musste den Titel Hunt aber letztenendes knapp überlassen. Trotzdem setzte sich Ferrari vor Hunts McLaren in der Konstrukteurs-WM durch. © imago/Frinke Ein Jahr später errang der Niki Lauda dann seinen zweiten WM-Titel, nachdem er wieder zu höchstem Niveau zurückkehrte, James Hunt aber einen sportlichen Einbruch erlebte. Laudas schon seit Jahren anhaltende Differenzen mit Ferrari führten dazu, dass er die Italiener nach der Saison verließ und die letzten beiden Rennen der Saison nicht mehr selber fuhr, der WM-Titel war ihm da aber schon sicher. Ferrari wurde das erste Team, das zum dritten Mal in Folge die Kunstrukteurs-WM gewinnen konnte. © imago/WEREK 1978 sicherte sich Mario Andretti mit sechs Saisonsiegen seinen einzigen Formel-1-WM-Titel. Außerdem wurde er der zweite und bisher letzte amerikanische Weltmeister. Sein Teamkollege Ronnie Peterson erlitt in Monza einen schweren Unfall und erlag später den Folgen seiner Verletzungen. Trotzdem wurde er postum Vize-Weltmeister, wodurch Lotus souverän die Konstrukteursweltmeisterschaft gewann. © imago/LAT Photographic 1979 errang der Südafrikaner Jody Scheckter (re.) als bislang einziger afrikanischer Pilot den Weltmeistertitel. Er setzte sich knapp gegen seinen Ferrari-Teamkollegen Gilles Villeneuve (li.) durch. In Erinnerung bleibt Scheckter vor allem, weil er der letzte Ferrari-Weltmeister des Jahrtausends ist: Erst Michael Schumacher wird wieder für Scuderia gewinnen. © imago/HochZwei/Ronco Ein Jahr später siegte Alan Jones vor Nelson Piquet. Der Australier verhalf außerdem Williams zum ersten Konstrukteurstitel. Links im Bild: Jackie Stewart. © imago/LAT Photographic In der Folgesaison 1981 profitierte Nelson Piquet von teaminternen Problemen bei Williams im letzten Rennen der Saison. Alan Jones und Carlos Reutemann konkurrierten ob fehlender Stallorder um den besseren Platz, sodass Piquet an beiden vorbeizog und mit einem Punkt Vorsprung auf Reutemann Weltmeister wurde. Dennoch sicherte sich Williams zum zweiten Mal in Folge den Konstrukteurs-WM-Titel. © imago/LAT Photographic 1982 triumphierte der Finne Keke Rosberg für Williams vor Didier Pironi im Ferrari. Der Vater des deutschen Rennfahrers Nico Rosberg wurde sensationell mit nur einem Sieg aus 16 Rennen Weltmeister. In der Konstrukteurswertung tauchte Williams hingegen nicht einmal auf dem Treppchen auf, hier sicherte sich Ferrari den Titel. © imago/LAT Photographic 1983 wurde Nelson Piquet in seinem BMW M1 von Brabham erster F1-Pilot, der mit einem Turbomotor Weltmeister wurde. Erst im letzten Saisonrennen überholte er den lange führenden Renault-Piloten Alain Prost. In der Teamwertung triumphierte erneut Ferrari, vor Renault und Brabham. © imago/Crash Media Group 1984 setzte sich Niki Lauda dramatisch mit einem halben Punkt Vorsprung gegen seinen McLaren Teamkollegen Alain Prost durch, dem knappsten Abstand aller Zeiten. Im entscheidenden Rennen fuhr Lauda vom elften Startplatz auf Rang zwei hinter Prost, was zum WM-Titel reichte. Für den Österreicher war es der dritte und letzte Triumph seiner Karriere. © getty/Mike Powell Ein Jahr später dann konnte Alain Prost dann endlich seinen ersten WM-Titel erringen. Seinen Teamkonkurrenten Niki Lauda (li.) schlug der erste französische Weltmeister in dieser Saison mit 73 zu 14 Punkten. Trotz Laudas schwacher Punktzahl siegte McLaren auch in der Konstrukteurswertung. © imago/WEREK 1986 konnte Alain Prost seinen Titel zwar verteidigen - aber höchst knapp und äußerst kurios: Weil ihm bei zwei Rennen zuvor der Treibstoff ausgegangen war - einmal (im Bild) hatte er vegeblich versucht den Wagen ins Ziel zu schieben, das andere Mal reichte es gerade noch, um ins Ziel zu kommen - lag er vor dem letzten Rennen nur auf Platz zwei der Wertung. Im letzten Rennen profitierte er dann aber von einem Reifenbruch des führenden Nigel Mansell, gewann das Rennen und wurde mit zwei Punkten Vorsprung Weltmeister. Die Konstrukteurswertung gewann das starke Honda-Williams Team um Mansell und dessen Kollegen Nelson Piquet. © imago/Sven Simon Im darauffolgenden Jahr war der Williams Honda das herausragende Auto. Seinen dritten und letzten WM-Titel sicherte sich der Brasilianer Nelson Piquet vor seinem Teamkollegen Nigel Mansell, obwohl dieser sechs Rennen gewonnen hatte und Piquet nur drei. Mansell hatte wegen zahlreicher riskanter Manöver aber einige Ausfälle während Piquet konstant punktete. Die Konstrukteurswertung ging an Williams-Honda. © imago/WEREK Vor der 1988er-Saison hatte McLaren das richtige Händchen bewiesen: Zum einen hatten sie den Motor von TAG-Porsche zu Honda gewechselt, zum anderen den späteren Weltmeister Ayrton Senna von Lotus verpflichtet. Das McLaren Auto war in der Saison unschlagbar, gewann nur eines der 16 Rennen wegen eines Doppelausfalls von Senna und Teamkollege Prost nicht. Die beiden Piloten lieferten sich ein erbittertes Rennen um den WM-Titel: Prost gewann sieben, Senna acht Rennen. Am Ende siegte Senna mit drei Punkten Vorsprung. © imago/WEREK Auch 1989 war McLaren mit seinen Fahrern das dominante Team. In diesem Jahr setzte sich Alain Prost mit 16 Punkten vor Teamkollege Senna (im Bild in selbiger Reihenfolge) durch. Zwischen den beiden entwickelte sich ein öffentlicher Konflikt, der in einem Crash beim vorletzten Rennen der Saison in Japan gipfelte, was die Überlegenheit der beiden aber nicht mehr gefährdete. Die Konstrukteurswertung ging souverän an das McLaren-Honda Team. © imago/LAT Photographic Vor der folgenden Saison verließ Prost McLaren und ging zu Scuderia Ferrari. Die Saison entwickelte sich abermals zu einem Zweikampf zwischen Senna und Prost. Vor dem vorletzten Rennen hatte Senna sechs Rennen für sich entschieden, Prost fünf. Prost ging kurz nach dem Start vor Senna in Führung. Unmittelbar darauf drängte Senna Prost ab (Bild), sodass beide ausfielen, wodurch Ayrton Senna seinen zweiten Titel einfahren konnte und McLaren auch die Team-Wertung sicherte. © imago/LAT Photographic In der Saison 1991 kam Ferrari nicht an den McLaren-Honda Boliden ran. Ayrton Senna führte die Fahrerwertung vom ersten bis zum letzten Rennen an und sicherte sich seinen dritten WM-Titel. Konstrukteursweltmeister wurde sein Team McLaren. Beim Belgien Grand-Prix gab ein gewisser Michael Schumacher im Jordan-7UP sein Debüt. © imago/HJS 1992 wendete sich das Blatt: Das überragende Team der Saison warRenault Williams. Sie holten beide Wertungen. Weltmeister wurde der Brite Nigel Mansell, mit 52 Punkten Vorsprung. Michael Schumacher gewann in Belgien sein erstes Rennen. © imago/LAT Photgraphic Die Folgesaison wurde zur Abschiedstournee von Alain Prost: Der Franzose holte in seiner letzten Saison seinen vierten WM-Titel. Er gewann sieben Rennen und hielt seinen großen Rivalen Senna mit 99 zu 73 Punkten auf Abstand. © imago/LAT Photographic Sportlich war die Saison 1994 aus deutscher Sicht eine erfreuliche: Michael Schumacher wurde im Benetton-Ford zum ersten Mal Weltmeister - nur einen Punkt vor Damon Hill im Williams-Renault. Allerdings liegt ein großer Schatten über diesem Triumph: Beim Grand-Prix von San Marino verunglückte der Österreicher Roland Ratzenberger im Training tödlich. Im Rennen verlor außerdem der große Ayrton Senna die Kontrolle über sein Fahrzeug und erlag seinen Verletzungen ebenfalls. © imago/Lacy Perenyi In der Folgesaison verteidigte Michael Schumacher im Benetton-Renault seinen WM-Titel. Außerdem verhalf er dem Team zum einzigen Kontrukteursweltmeister-Titel seiner Geschichte. © imago/WEREK Vor der nächsten Saison wechselte "Schumi" zu Scuderia Ferrari. Die großen Hoffnungen konnte er dort allerdings nicht direkt erfüllen: Da der Bolide technisch noch nicht konkurrenzfähig war, wurde Schumacher nur Dritter. Den Titel holte Damon Hill mit Williams Renault, die auch die Konstrukteurs-WM für sich entschieden. Zweiter wurde sein kanadischer Teamkollege Jacques Villeneuve. © imago/Pressefoto Baumann 1997 konnte sich Ferrari verbessern: Vor dem letzten Grand-Prix führte Schumacher mit einem Punkt. Im entscheidenden Rennen provozierte er jedoch einen Unfall mit seinem Verfolger Jacques Villeneuve im Renault-Williams. Villeneuve konnte weiterfahren, gewann das Rennen und die Wertung. Schumacher wurde für das Manöver aus der Wertung genommen. Vizeweltmeister wurde dadurch Villeneuves deutscher Teamkollege Heinz-Harald Frentzen. © imago/WEREK Auch 1998 konnte Ferrari wieder mitmischen. Eine Regeländerung vor der Saison kam allerdings insbesondere McLaren und dessen neuem Fahrer Mika Häkkinen zugute. Häkkinen entschied die WM erst im letzten Rennen mit 100 zu 86 Punkten für sich; Mercedes-McLaren gewann die Konstrukteurs-Wertung vor Ferrari. © imago/LAT Photgraphic In der darauffolgenden 50. Formel 1 Saison konnte Mika Häkkinen seinen Titel verteidigen. Michael Schumacher fiel nach einem Unfall für sechs Rennen aus und wurde deswegen nur WM-Fünfter. Zweiter wurde Schumachers Teamkollege Eddie Irvine, wodurch Ferrari zum ersten Mal seit 16 Jahren den Konstrukteurs-Titel gewann. © imago/HochZwei/Ronco Im neuen Jahrtausend wurden die tiefen Sehnsüchte der Ferraristi endlich erhört: Michael Schumacher holte mit den Italienern seinen dritten WM-Titel, 19 Punkte vor Rivale Häkkinen. Sein neuer Teamkollege Rubens Baricchello aus Brasilien sorgte dafür, dass auch die Ferrari-Konstrukteure wieder Weltmeister wurden. © imago/HochZwei 2001 verteidigte Michael Schumacher seinen Titel souverän mit 123 Punkten vor David Coulthardt (65). Beim Grand-Prix in Spa, Belgien stellte er Alain Prosts Rekord mit 51 Siegen ein. © imago/HochZwei Nummer 5 für Michael Schumacher! Abermals führte 2002 kein Weg an dem Deutschen vorbei. Er stellte den Rekord des großen Juan Manuel Fangio schon nach 11 Rennen ein. Zweiter wurde Teamkollege Baricchello und auch die Ferrari-Konstrukteure durften wieder jubeln. © imago/Kräling In der Saison 2003 machte sich Michael Schumacher dann endgültig unsterblich. Mit seinem 6. Titel wurde er zum Rekordweltmeister - dieses Mal allerdings deutlich knapper als zuvor: Erst ein 8. Platz im letzten Saisonrennen hielt Kimi Raikkönen im McLaren-Mercedes auf Abstand. Ferrari gewann die fünfte Konstrukteurs-WM in Folge. © imago/Kräling Einer geht noch: Auch 2004 hieß der Weltmeister wieder Michael Schumacher. In diesem Jahr war die Schumacher-Dominanz so groß wie nie - 13 von 18 Rennen gewann Schumacher, 44 Punkte betrug am Ende sein Vorsprung auf Teamkollege Baricchello. Die Konstrukteurswertung gewann - versteht sich - Ferrari. 2005 reißt die Schumacher-Serie: Fernando Alonso wurde als erster Spanier Weltmeister vor Kimi Raikönen. Schumacher gewann in der ganzen Saison nur ein einziges Rennen. Die Konstrukteurswertung gewann Alonsos Renault. © imago/Kräling 2006 sollte die (erste) Abschiedstournee von Michael Schumacher werden. Und in der Tat kämpfte Schumi noch einmal um den WM-Titel mit. Letzten Endes fährt Titelverteidiger Fernando Alonso allerdings konstanter in die Punkte als der Altmeister - auch wenn sie am Ende gleich viele Saisonsiege vorzuweisen haben. 134 zu 121 lautete am Ende der Saison der Punktestand zugunsten des Spaniers, der mit Renault den Titel verteidigte. Schumacher trat vorerst zurück. © imago/Pakusch Die entstandene Lücke bei Ferrari füllte der Finne Kimi Raikkönen - und wie! Gleich in seiner ersten Saison wurde er am letzten Renntag vor dem bis dahin führenden McLaren-Piloten Lewis Hamilton Welmeister. Letztlich hatte Raikkönen nur einen Punkt Vorsprung auf Hamilton und ebenso auf dessen neuen Teamkollegen Fernando Alonso. Ferrari gewann die Konstrukteurswertung. © imago/Granata Images Im Vorjahr noch knapp geschlagen holte Lewis Hamilton 2008 seinen ersten WM-Titel. Im McLaren-Mercedes gewann er mit 98 Punkten vor den Ferrari-Fahrern Felipe Massa (97) und Kimi Raikkönen (75), die Ferrari die Konstrukteurswertung sicherten. Sein erstes Rennen gewann Sebastian Vettel beim Monza-Grand-Prix im Ferrari Toro Rosso. © Clive Mason/Getty Images 2009 gewann der Brite Jenson Button im Mercedes-Brawn, einem Team, das wegen der Finanzkrise durch Übernahme von Ross Brawn aus Honda hervorging und auch die Team-Wertung gewann. Vizeweltmeister wurde der zu Red Bull gewechselte Sebastian Vettel. © Mark Thompson/Getty Images Im darauffolgenden Jahr machte sich der 23-jährige Deutsche Sebastian Vettel zum jüngsten Formel-1-Weltmeister alle Zeiten vor Fernando Alonso in Ferrari. Vettels Team Red Bull sicherte sich auch die Konstrukteurswertung. Sein Comeback gab Michael Schumacher bei McLaren-Mercedes, mit denen er allerdings nur 9. in der Fahrerwertung wurde. © Clive Mason/Getty Images 2011 verteidigten Sebastian Vettel und Red Bull den Titel... © Paul Gilham/Getty Images ... ebenso 2012 ... © Mark Thompson/Getty Images ... und 2013. Er ist damit einer von drei Fahrern, die viermal in Folge Weltmeister werden konnten. © Clive Mason/Getty Images Die Saison 2014 entschied der Brite Lewis Hamilton im Duell gegen seinen Mercedes Teamkollegen Nico Rosberg mit einem Sieg beim Saisonfinale in Abu Dhabi für sich. Die beiden Fahrer bescherten mit Mercedes zum ersten Mal seit Beginn der Konstrukteurswertung einem deutschen Team den Titel. © Dan Istitene/Getty Images 2015 gewann abermals Lewis Hamilton im Mercedes vor Teamkollege Rosberg und Sebastian Vettel im Ferrari. Bereits im viertletzten Rennen beim US-Grand-Prix in Austin, Texas sicherte sich der Brite den Titel. © Clive Mason/Getty Images 2016 konnte endlich auch Nico Rosberg seinen ersten Weltmeistertitel gewinnen. Im letzten Saisonrennen reichte ihm der zweite Platz um seinen Teamkollegen Hamilton mit 385 zu 380 Punkten auf Distanz zu halten - obwohl Hamilton in der Saison einen Sieg mehr errungen hatte. Mercedes holte seinen dritten Konstrukteurstitel in Folge. Weltmeister Rosberg beendete nach der Saison seine Formel-1-Karriere. © Mark Thompson/Getty Images Den Rücktritt seines Teamkollegen nutzte Lewis Hamilton Saison 2017 aus und sicherte sich seinen vierten WM-Titel. Seine größten Konkurrenten waren dabei Sebastian Vettel im Ferrari und sein neuer finnischer Teamkollege Valtteri Bottas. Die Kontrukteurswertung ging zum vierten Mal in Folge an Mercedes. © Mark Thompson/Getty Images

Der erste Seriensieger Ayrton Senna: Als einziger Fahrer in der Geschichte Hockenheims gewann Ayrton Senna das Rennen dreimal hintereinander, von 1988 bis 1990. Für die größten Schlagzeilen sorgte er aber in den beiden darauffolgenden Jahren bei den damals üblichen Hockenheim-Tests: 1991 durch einen dramatischen Unfall, bei dem sein McLaren abhob und sich hoch in der Luft überschlug. „Ich war auf der Höhe der Baumwipfel, ich dachte, das war’s“, erzählte er später über den Crash, von dem es keine Bilder gibt. 1992 kam es in der Box fast zum handgreiflichen Schlagabtausch mit Michael Schumacher: Der hatte Senna auf der Strecke mit einem sehr gefährlichen „Bremstest“ provoziert – wohl als Revanche dafür, dass ihn der Brasilianer kurz zuvor beim Frankreich-GP für einen überflüssigen Startunfall vor laufenden Fernsehkameras zur Rede gestellt hatte. Senna stürmte wutentbrannt in die Benetton-Box – ein McLaren-Mitarbeiter, der Unheil kommen sah, lief hinterher und ging gerade noch dazwischen.

Formel-1-Legende Ayrton Senna gewann drei Mal in Folge den Hockenheim-Grand-Prix. © imago/WEREK

Der Feuerskandal: 1994 sorgte ein Feuerunfall bei einem Boxenstopp für Drama und Bilder, die um die Welt gingen. Der Benetton des Holländers Jos Verstappen, Teamkollege von Michael Schumacher und Vater des heutigen Red-Bull-Stars Max Verstappen, war beim damals noch erlaubten Nachtanken an der Box plötzlich in einen riesigen Feuerball gehüllt. Verstappen und vor allem einige nicht ganz so gut geschützte Mechaniker kamen mit leichten Verbrennungen davon. Im Nachhinein stellte sich heraus: Benetton hatte die Tankanlage manipuliert, einen Sicherheitsfilter ausgebaut – um schneller tanken zu können. Nicht der einzige illegale Trick des Teams von Flavio Briatore in diesem Jahr.

Der Wagen des niederländischen Benetton-Ford-Piloten Jos Verstappen steht sofort in Flammen, als am 31.7.1994 bei einem Boxenstopp während des Großen Preises von Deutschland auf dem Hockenheimring Benzin auslief und sich umgehend entzündete. © dpa

Der peinliche Zwischenfall: Die beiden McLaren-Mercedes von Mika Häkkinen und David Coulthard sahen im Jahr 2000 schon wie die sicheren Sieger aus, ehe das Safety-Car auf die Strecke musste, um einen Demonstranten einfangen zu können, der es durch das gesamte Sicherheitsnetz bis auf die Strecke geschafft hatte. Ein ehemaliger französischer Mercedes-Arbeiter, angeblich aus Gesundheitsgründen entlassen, wollte so seinen Protest loswerden. Zumindest schaffte er es, Mercedes den Heimsieg zu verderben. Durch das Safety-Car gewann Rubens Barrichello im Ferrari. Das Peinliche an dem Zwischenfall: Der 47 Jahre alte Störer war 15 Sekunden vor dem Start in die Einführungsrunde im Motodrom schon einmal von Sicherheitskräften vom Streckenrand entfernt worden.

50 ehemalige Formel-1-Fahrer und was aus ihnen wurde Jenson Button, Nico Rosberg, Marc Gene, Jarno Trulli: Wir zeigen 50 ehemalige Formel-1-Fahrer und was aus ihnen wurde. © dpa, imago, Getty Mika Häkkinen (Jahrgang 1968): Der Finne lieferte sich um die Jahrtausendwende viele packende Duelle mit Michael Schumacher. In den Jahren 1998 und 1999 konnte Häkkinen sich den Weltmeistertitel im McLaren sichern. Insgesamt startete er von 1991 bis 2001 in 161 Rennen. Von 2004 bis 2007 fuhr Häkkinen bei der DTM mit, er konnte dort sogar ein paar Rennsiege verbuchen, eine Meisterschaft blieb ihm jedoch verwehrt. Er fuhr seitdem in verschiedenen kleineren Renn-Events für Mercedes und ist seit 2017 offizieller Markenbotschafter für McLaren. © Mark Thompson / Getty Rubens Barrichello (Jahrgang 1972): Niemand ist mehr Formel-1-Rennen gefahren, als der Brasilianer Rubens Barrichello. Von 1993 bis 2011 startete er in 323 Grand-Prix. Den Fans blieb er in Erinnerung als Teamkollege von Michael Schumacher im Ferrari (2000 bis 2005). Bis heute ist der dem Rennsport treu geblieben, fährt inzwischen in Brasilien Stock Car und belegte 2017 den fünften Rang in der Gesamtwertung. © Getty Heinz-Harald Frentzen (Jahrgang 1967): Der gebürtige Mönchengladbacher startete von 1994 bis 2003 bei 157 Formel-1 Rennen. Sein größter Erfolg war der zweite Platz in der WM-Fahrerwertung von 1997 im Team Williams. Nach seiner Formel-1-Karriere fuhr Frentzen zwei Jahre lang in der DTM, anschließend war er bei Langstreckenrennen und in der Speedcar Series aktiv. Inzwischen hat sich Frentzen der Elektromobilität verschrieben. Er testet Autos für Tesla und wirbt für grüne Motoren, die mit Strom aus erneuerbarer Energie angetrieben werden. © imago Damon Hill (Jahrgang 1960): Der Sohn des zweifachen Formel-1-Weltmeisters Graham Hill startete von 1992 bis 1999 für die Teams Brabham, Williams, Arrows und Jordan in der Formel-1. Im Jahr 1996 gewann Damon Hill mit Williams die Weltmeisterschaft. Nach seinem Rückzug von der Formel-1 gründete Hill den "Supercar Club P1", dessen Mitglieder Zugang zu exklusiven und teuren Sportwagen haben. Von 2006 bis 2011 war Damon Hill Präsident des British Racing Drivers Club, dem Eigentümer der Silverstone-Strecke. Seit einigen Jahren arbeitet Hill nun als TV-Experte für Sky Sports in England. © imago Jarno Trulli (Jahrgang 1974): Nach dem Ende seiner Formel-1-Karriere wurde Trulli Winzer. Zusammen mit seinem Vater bestellt er in seiner Italienischen Heimat Abruzzen einige Weinberge. Von 1997 bis 2011 fuhr Trulli in der Formel 1, wobei er 2004 mit Renault seinen einzigen Grand-Prix gewinnen konnte. 2015 und 2016 ging er in der Formel E an den Start, konnte dort allerdings keine Siege einfahren. © imago Jacques Villeneuve (Jahrgang 1971): Immer ein paar Größen zu groß sollen die Rennanzüge vom Kanadier Jacques Villeneuve gewesen sein, der gerne als Exzentriker auftrat. Im Jahr 1997 wurde Villeneuve im Team Williams Weltmeister, nachdem er sich über die ganze Saison ein packendes Duell mit Michael Schumacher geliefert hatte. Seine Karriere in der Formel 1 dauerte von 1996 bis 2006. Danach versuchte er ein paar Jahre in der Amerikanischen Nascar-Serie Fuß zu fassen, was ihm aber nicht so recht gelang. Im Jahr 2007 veröffentlichte er außerdem ein Musikalbum, das er gemeinsam mit seiner Schwester komponiert hatte. 2015 und 2016 startete er in der Formel E, eher er 2017 seine eigene Rennstrecke in Kanada eröffnete. © imago Nick Heidfeld (Jahrgang 1977): Nick Heidfeld hält einen kuriosen Rekord: Er ist der Fahrer mit den meisten Podestplätzen (13), ohne einen einzigen Rennsieg. Von 2000 bis 2011 startete er bei 183 Formel-1-Rennen. Zurzeit fährt er in der Formel E für das Team Mahindra Racing, wo er 2017 den siebten Platz in der Gesamtwertung erreichte. © Getty Timo Glock (Jahrgang 1982): Gewonnen hat Timo Glock in der Formel 1 nie ein Rennen (91 Starts zwischen 2004 und 2012). In der DTM sieht das ganz anders aus. Dort fährt der Deutsche seit 2013 regelmäßig Punkte ein und konnte bisher vier Rennen gewinnen. Die Saison 2017 beendete er auf dem siebten Platz der Gesamtwertung. © Getty Jenson Button (Jahrgang 1980): Button ist der britische Fahrer mit den meisten Starts in der Formel 1. Zwischen 2000 und 2017 fuhr er in 306 Rennen. 2009 wurde er Weltmeister mit Team Brawn GP. Zuletzt war Button Ersatzfahrer bei McLaren. Auch in der Saison 2018 wird er für McLaren tätig sein, als Berater in der Entwicklung der Rennfahrzeuge. © Getty Sébastien Bourdais (Jahrgang 1979): Zwei Jahre fuhr der Franzose für Toro Rosso in der Formel 1 (2008-2009). Sein größter Erfolg war dabei zweimal der siebte Platz. Nach ein paar Rennen in der Superleague Formula startet er inzwischen seit 2011 in der Indy Car Series. © Getty Nico Rosberg (Jahrgang 1985): Schon Nico Rosbergs Vater Keke war Weltmeister - er gewann 1982 mit Williams den Titel. Sohn Nico startete von 2006 bis 2016 in insgesamt 206 Grand-Prix-Rennen für Williams und Mercedes. Seine Karriere beendete er mit dem Gewinn der Weltmeisterschaft 2016. Seitdem genießt er seine Freizeit, tritt ab und zu in Werbespots im Fernsehen auf, zuletzt auch in einer Talkshow. Seit Saisonbeginn 2018 ist er TV-Experte für RTL und Sky UK. © Getty Pastor Maldonado (Jahrgang 1985): Wenn es um Strafen geht, war Pastor Maldonado immer vorn dabei. In den Jahren 2012 bis 2014 stand der Venezolaner, unter Kollegen spöttisch "Crashtor" genannt, im Ranking der Sanktionen stets an erster Stelle. Sportlich lief es kaum besser: Ein Grundspeed war dem Mann, der sich 2010 mit dem Titel der Nachwuchsklasse GP2 für ein Cockpit bei Williams bewarb, nicht abzusprechen, zahlreiche Kollisionen ließen ihn jedoch zu einer tragischen Figur im Fahrerlager werden. 2014 und 2015 startete er für Lotus. 2017 war er Testfahrer für Reifenhersteller Pirelli. © Getty Eddie Irvine (Jahrgang 1965): Der ehemalige Teamkollege von Michael Schumacher bei Ferrari ist inzwischen Privatier. Er ist Co-Eigentümer eines irischen Logistikunternehmens, das zuletzt große Gewinne machen konnte. In der Formel 1 konnte Irvine zwischen 1993 und 2002 insgesamt vier Grand-Prix Siege einfahren. © Getty Kamui Kobayashi (Jahrgang 1986): Wie so viele Rennfahrer vor ihm begann auch der Japaner Kamui Kobayashi seine Karriere mit dem Kartsport. Über die japanische Formel Toyota und die GP2-Serie kam er 2009 zur Formel 1. Dort startete er bis 2014 für Toyota, Sauber und Caterham in 75 Rennen. Nach der Insolvenz des Teams Caterham wechselte er in die Super Formula. Zuletzt wurde er als Pilot für das Team MS&AD Andretti in der Formel E vorgestellt. © Getty Ralf Schumacher (Jahrgang 1975): Konnte in seiner zehnjährigen Formel-1-Karriere (1997 bis 2007) nie einen Weltmeistertitel holen. Von 180 Rennen gewann er sechs. Schumacher startete von 2008 bis 2012 in der DTM für Mercedes, konnte dort aber keine nennenswerten Erfolge einfahren. Nach dem Unfall seines Bruders Michael und der Trennung von seiner Frau Cora zog sich Ralf aus der Öffentlichkeit zurück. Seit zwei Jahren leitet er das Team "US Racing" in der Formel 4, sein Sohn David fährt dort. © imago Olivier Panis (Jahrgang 1966): Der Franzose Olivier Panis startete zwischen 1994 und 2004 in 158 Formel-1-Rennen. Sein größter Erfolg war der Sieg des Grand-Prix in Monaco 1996. Wie so viele andere Formel-1-Fahrer blieb auch Panis nach dem Ende seiner aktiven Zeit zunächst als Testfahrer der Formel 1 treu. Bis 2006 arbeitete er für das Team Toyota. Nach einigen Rennen in der Le-Mans Series ist er inzwischen Manager des Französischen Rennfahrers Charles Pic. © Getty Max Chilton (Jahrgang 1991): Kleine Teams sind oft auf Piloten angewiesen, die Geld durch Sponsoren oder die Familie mitbringen. Die Verpflichtung des Engländers Max Chilton durch Marussia war so ein Fall. Der Mann aus Redhill in Surrey ist Sohn des Multimillionärs Grahame Chilton und startete in den Jahren 2013 und 2014 für das klamme Team, das sich im Laufe seiner zweiten Saison auflöste. Interessant: Chilton war in seiner Rookie-Saison der einzige Fahrer, der alle 19 Rennen beendete. Das ist Rekord. 2015 heuerte er in der IndyCar Series an, nahm an den World Endurance Championships und den 24 Stunden von Le Mans teil. © Getty Giancarlo Fisichella (Jahrgang 1973): Für insgesamt acht Teams fuhr der Italiener Fisichella zwischen 1996 und 2009 in der Formel 1. Seine beste WM-Bilanz ist der 4. Platz im Jahr 2006. Seit dem Ende seiner Karriere arbeitet er für Ferrari als Testfahrer und startet in anderen Rennklassen. Zuletzt gewann er 2017 das 12-Stunden-Rennen von Bathurst. © imago Mark Webber (Jahrgang 1976): Hat sich 2016 vom Motorsport verabschiedet. Der Waliser fuhr zwischen 2002 und 2013 für Minardi, Jaguar, Williams und Red Bull in der Formel 1. Sein bestes Saisonergebnis war drei Mal der dritte Platz in der Fahrerwertung. In seiner Heimatstadt Aston Clinton gehört ihm heute ein Pub. © Getty Pedro de la Rosa (Jahrgang 1971): Während seiner Karriere als Formel-1-Rennfahrer ging der Spanier Pedro de la Rosa von 1999 bis 2012 für fünf verschiedene Teams insgesamt 105 Mal an den Start. Einen Grand Prix gewinnen konnte er dabei allerdings nie. Bis 2014 testete er für Ferrari Rennwagen, ehe er als Testfahrer in die Formel E wechselte. © Getty Vitaly Petrov (Jahrgang 1984): Als Vitaly Petrov 2010 als neuer Fahrer von Renault vorgestellt wurde, schrieb er Geschichte: Denn die "Rakete aus Vyborg" war der erste Russe, der in der Formel 1 an den Start ging. Erfolglos war er nicht: In seiner Debütsaison wurde er Siebter in China - und überholte dabei Michael Schumacher und Mark Webber. 2012 wechselte der für einen Formel-1-Fahrer ungewöhnlich große Petrov (1,85 Meter) zu Caterham, sammelte aber keine Punkte mehr. Später fuhr der 1984 geborene Westrusse erfolglos für Mücke Motorsport in der DTM. Seit 2016 nimmt er an den legendären 24 Stunden von Le Mans teil - 2016 wurde er starker Dritter. © Getty Michael Schumacher (Jahrgang 1969): "Schumi" ist der erfolgreichste Formel-1-Pilot aller Zeiten. Seine sieben Weltmeistertitel sind bis heute Rekord. Er fuhr von 1991 bis 2006 für Jordan, Benetton und Ferrari. Von 2010 bis 2012 stieg er noch einmal für Mercedes ins Cockpit, konnte aber keine Rennen mehr gewinnen. Im Dezember 2013 erlitt er nach einem Skiunfall in den Alpen schwere Kopfverletzungen und fiel in ein Koma. Über seinen Gesundheitszustand ist seitdem kaum etwas bekannt. Zuletzt hatte seine Managerin 2016 Gerüchte dementiert, Schumacher könne wieder gehen. Zurückgezogen vor der Öffentlichkeit wird Michael Schumacher auf seinem Grundstück am Genfer See von Ärzten gepflegt. © imago David Coulthard (Jahrgang 1971): Der Schotte David Marshall Coulthard ist vielen Formel-1-Fans vor allem als Teamkollege von Mika Häkkinen bei McLaren Ende der 90er-Jahre bekannt. Den größten Erfolg seiner langen Karriere (246 Starts zwischen 1994 und 2008) feierte er 2001, als er Vizeweltmeister hinter Michael Schumacher wurde. Nach seiner aktiven Zeit wurde er Testfahrer für Red Bull in der Formel 1 und stieg 2010 für drei Jahre in die DTM ein. Seit 2010 tritt er außerdem als Experte und Kommentator für das englische Fernsehen auf. © imago Christian Klien (Jahrgang 1983): Die Laufbahn des Österreichers Christian Klien mutet eigenartig an: Der Mann aus Hohenems begann 2004 als Teamkollege von Mark Webber bei Jaguar. Als die Lizenz des Teams von Red Bull übernommen wurde, blieb der Landsmann von Dosen-Mogul Dietrich Mateschitz. An der Seite von David Coulthard gewann Klien in Australien 2005 die ersten Punkte in der Formel-1-Geschichte von Red Bull, als er Sechster wurde. 2007 wechselte er nach einer erfolglosen Saison zu Honda, blieb aber ohne Punkte. 2010 sprang er beim erfolglosen HRT-Team ein. Aktuell startet er in er European Le Mans Series und ist im österreichischen Bundesheer. © Getty Alessandro Zanardi (Jahrgang 1966): Der Werdegang des Italieners Alessandro Zanardi ist außergewöhnlich. Zwischen 1991 bis 1999 fuhr er 41 Mal in der Formel 1 mit. Eine Verletzung verhinderte 1993, dass er Stammpilot bei Lotus wurde. 2001 fuhr Zanardi in der Champ-Car-Serie, als er in einen wahren Horror-Crash verwickelt wurde. Er verlor bei dem Unfall beide Beine und musste mehrfach wiederbelebt werden. Doch schon 2003 setzte er sich mit Prothesen erneut in einen Rennwagen. Von 2005 bis 2009 startete er in der DTM mit einem eigens für ihn umgebauten Wagen. Er konnte dabei sogar drei Rennen gewinnen. Seit 2011 fährt er Handbike und nahm 2012 und 2016 an den Paralympics teil. Er gewann dabei sogar drei Goldmedaillen. © Getty Alexander Wurz (Jahrgang 1974): Als jüngster Sieger des 24-Stunden-Rennens von Le Mans begann Alexander Wurz 1996 seine Karriere als Profi-Rennfahrer. Von 1997 bis 2007 startete er in 69 Formel-1-Rennen, wobei drei Drittplatzierungen bei Grand-Prix-Rennen seine größten Erfolge waren. Gemeinsam mit seinem Vater gründete Alexander Wurz 2006 die Firma "Test & Training International", die sich mit der Aus- und Weiterbildung von Verkehrsteilnehmern beschäftigt. Seit 2008 ist Wurz auch als Co-Kommentator im österreichischen Fernsehen tätig. Nach einer letzten Teilnahme am 24-Stunden-Rennen von Daytona beendete er 2016 seine aktive Laufbahn als Rennfahrer. © imago Johnny Herbert (Jahrgang 1964): "What doesn't kill you..." ist der Titel von Johnny Herberts Buch, das er 2016 veröffentlichte. Es ist eine Anspielung auf seine schwere Verletzung, die er sich zu Beginn seiner Karriere zugezogen hatte. Zwischen 1989 und 2000 war er in der Formel 1 aktiv und konnte drei Rennen gewinnen. Von 2000 bis 2007 startete er beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans, wo er drei Mal Zweiter wurde. Seit 2012 tritt er immer wieder als Experte im Britischen Fernsehen auf. © Getty Marc Gene (Jahrgang 1974): Nach dem Ende seiner Zeit als Fahrer in der Formel 1 (35 Starts von 1999 bis 2004) arbeitete der Spanier als Testfahrer für Ferrari. Bis heute ist er als Berater und Testfahrer für die Scuderia tätig. In Italien und Spanien tritt er regelmäßig als TV-Experte auf. Sein letztes Rennen fuhr er 2014, als er bei den 24 Stunden von Le Mans den 2. Platz erreichte. © Getty Ricardo Zonta (Jahrgang 1976): Ebenso wie Landsmann Rubens Barrichello fährt Ricardo Zonta inzwischen in Brasilien Stock Car. 2017 landete er in der Gesamtwertung auf dem 11. Platz. In der Formel 1 startete er zwischen 1999 und 2004 für BAR, Jordan und Toyota. 2005 vertrat er für ein Rennen den verletzten Ralf Schumacher, ging nach dem Qualifying dann aber nicht an den Start, weil sein Team Sicherheitsbedenken hatte. © Getty Jean Alesi (Jahrgang 1964): Der Franzose fuhr von 1989 bis 2001 in der Formel 1. Sein größter Erfolg war ein Sieg beim Großen Preis von Kanada 1995. Von 2002 bis 2006 startete er in der DTM, danach bis 2008 in der Speedcar Series. Seit 2011 ist Alesi Markenbotschafter für den Reifenhersteller Pirelli. Heute kümmert er sich vor allem um seinen Sohn, der als Nachwuchsfahrer in ein Förderprogramm von Ferrari aufgenommen wurde. © Getty Mika Salo (Jahrgang 1966): Wie so viele andere ehemalige Formel-1-Fahrer arbeitet auch der Finne Mika Juhani Salo heute als TV-Kommentator. Außerdem ist er immer wieder als Race Steward im Einsatz. In seiner Formel-1-Karriere startete er zwischen 1994 und 2002 in 110 Rennen, konnte aber keinen Sieg einfahren. © Getty Adrian Sutil (Jahrgang 1983): Würde es Nico Hülkenberg nicht geben, wäre Adrian Sutil der Formel-1-Fahrer mit den meisten Starts, der nie auf dem Podium stand. Zwischen 2007 und 2014 startete der Deutsche in 128 Rennen. Seine beste Gesamtplatzierung gelang ihm 2011 im Team Force India, als er 9. wurde. Bis 2016 war er Testfahrer für Williams, seitdem hört man nicht mehr viel von Sutil. © Getty Takuma Sato (Jahrgang 1977): Die Rennfahrerkarriere vom Japaner Takuma Sato ist noch nicht vorbei. Nachdem er von 2002 bis 2008 bei 90 Grand-Prix in der Formel 1 an den Start ging, fährt er seit 2010 in der Indy Car Series. 2017 konnte er außerdem das legendäre Rennen Indianapolis 500 gewinnen. © Getty Juan Pablo Montoya (Jahrgang 1975): Der Kolumbianer ging von 2001 bis 2006 für Williams und McLaren in der Formel 1 an den Start. Von 94 Rennen konnte er sieben gewinnen und wurde zwei Mal WM-Dritter. 2006 debütierte er in der höchsten Nascar-Division in den USA, wo er bis 2013 aktiv war. Bis 2016 fuhr er in der Indy Car Series, in der er inzwischen als Testfahrer arbeitet. © Getty Jos Verstappen (Jahrgang 1972): Solange ihn sein Sohn Max nicht überholt, bleibt Jos Verstappen der Niederländer mit den meisten Formel-1-Starts (107). Zwischen 1994 und 2003 fuhr er für insgesamt sieben Teams, konnte aber nie ein Rennen gewinnen. Verstappen fuhr bis 2009 in verschiedenen anderen Rennsportklassen mit und gewann unter anderem 2008 die 24 Stunden von Le Mans. Seit ein paar Jahren ist Jos Verstappen der Manager seines Sohns Max. © Getty Enrique Bernoldi (Jahrgang 1978): Der Brasilianer Enrique Bernoldi, von 2001 bis 2002 für Arrows in der Formel 1, wurde für ein Manöver bekannt: Beim GP von Monaco hielt er den schnelleren McLaren-Piloten David Coulthard für 35 Runden auf - woraufhin der Schotte und Teamchef Ron Dennis verbal auf den damals 22-Jährigen losgingen. Als sich das Team wegen Geldproblemen Mitte 2002 auflöste, war auch Bernoldis Formel-1-Karriere vorbei. 2004 wurde er für zwei Jahre Testfahrer von BAR, später fuhr er IndyCar und nahm an der FIA GT World Championship teil. In seiner Heimat Brasilien fährt der Mann aus Curitiba Stock Car. © Getty Felipe Nasr (Jahrgang 1992): Bislang liest sich die Formel-1-Laufbahn von Felipe Nasr recht kurz. Lediglich in der Saison 2015 bis 2016 startete der 1992 geborene Brasilianer in der Königsklasse - für Sauber. 39 Starts stehen zu Buche, seine beste Platzierung war ein starker fünfter Platz gleich beim ersten Rennen in Melbourne. Zur Saison 2017 wurde Nasr, dessen Vorfahren aus dem Libanon stammen, vom Deutschen Pascal Wehrlein ersetzt. 2018 startet er in einer US-amerikanischen SportsCar-Klasse. © Getty Heikki Kovalainen (Jahrgang 1981): Finnen haben in der Formel 1 eine lange und ruhmreiche Tradition - denkt man nur an Keke Rosberg und Mika Häkkinen, die beide Weltmeister wurden. Heikki Kovalainen blieb diese Ehre verwehrt. 2007 fuhr Kovalainen als Nachfolger von Weltmeister Fernando Alonso für Renault, 2008 tauschte er mit dem Spanier die Cockpits und ging zu McLaren, wo er in Ungarn seinen einzigen Rennsieg einfuhr. Insgesamt beendete er die Saison auf einem enttäuschenden siebten Rang. 2010 wechselte er zu Lotus Racing und blieb für drei Jahre. Seit 2017 fährt Kovalainen in der Super GT in Japan. © Getty Pedro Diniz (Jahrgang 1970): Spötter behaupten, der aus reichem Hause stammende Pedro Diniz habe seine Formel-1-Karriere nur seinem Geld zu verdanken. Sonderlich erfolgreich war der Brasilianer nämlich nie. 1995 feierte er sein Formel-1-Debüt beim italienischen Forti-Team, später saß er auch bei Ligier (1996) und Arrows (1997/98) hinterm Steuer. Im Gedächtnis ist Diniz wohl für seine letzte Station: 1999 und 2000 startete er für Sauber. Anders als in den vorherigen Jahren konnte Diniz diesmal aber keinen Punkt holen. Entnervt zog er sich zurück, kaufte sich aber für 10 Millionen Euro ins Prost-Team ein und wurde Manager des Teams. 2001 beendete er seine Tätigkeit und gründete eine neue Rennserie. © Getty Shinji Nakano (Jahrgang 1971): Die Formel-1-Karriere von Shinji Nakano war vorbei, ehe sie so richtig Fahrt aufnehmen konnte. Nach einer Debütsaison bei Prost mit immerhin sechsten Plätzen in Kanada und Ungarn 1997 wechselte der Japaner 1998 zu Minardi. Beim unterpowerten Hinterbänkler aus Italien kam Nakano aber nicht mehr in die Punkte und hörte auf. 1999 wurde er von Jordan als Testfahrer in Beschlag genommen, weil er aus seiner Zeit in Japan Spezialist für den Kundenmotor Mugen-Honda ist. Seit 2005 ist der 1971 geborene Mann aus Osaka Stammgast bei den 24 Stunden von Le Mans. © Getty Gerhard Berger (Jahrgang 1959): Er ist neben Niki Lauda das große Idol aller österreichischen Motorsportfans: Gerhard Berger ging von 1984 bis 1997 in der Formel 1 an den Start und holte zehn Siege. Der schnelle Pilot aus Wörgl nahe der deutschen Grenze startete für die absoluten Topteams: 1987 bis 1989 und 1993 bis 1995 für Ferrari sowie von 1990 bis 1992 für McLaren Honda. Zweimal wurde er Dritter im Fahrer-Ranking. Der im Fahrerlager unglaublich beliebte Berger blieb dem Motorsport erhalten: Zunächst als Teamchef von BMW Williams, dann für zwei Jahre in ähnlicher Funktion bei Toro Rosso. Inzwischen ist er Chef-Promoter der DTM. © Getty Bruno Senna (Jahrgang 1983): Senna - ein Name, der verpflichtet. 2010 begann die Formel-1-Laufbahn von Bruno Senna, dem Neffen des legendären Ayrton, gegen den er schon auf der Familienfarm Go-Karts fuhr. Die Geschichte des Clans ist eine tragische: Nicht nur Onkel Ayrton starb bei einem Unfall, auch Brunos Vater Flávio Lalli. Trotzdem zog es Senna in den Motorsport. In der Formel 1 ging er für HRT (2010), Renault (2011) und Williams (2012) an den Start. Später arbeitete er als TV-Experte für Sky Sports und Channel 4. © Getty Sébastien Buemi (Jahrgang 1988): Einer von vielen, der es bei Toro Rosso versuchte: Der Schweizer Sébastien Buemi startete von 2009 bis 2011 in der Formel 1 und sammelte insgesamt 29 Punkte in 43 Rennen. Einen Platz im Red Bull, das ultimative Ziel jedes Toro-Rosso-Piloten, blieb ihm jedoch verwehrt. Nach seiner Formel-1-Laufbahn verlegte sich Buemi erfolgreich auf die Langstrecke: Mit Podiumsplatzierungen bei den 24 Stunden in Le Mans und dem Sieg bei den World Endurance Championships 2014. In der Saison 2015/16 gewann er außerdem die zweite Saison in der Formel E. © Getty Jéan-Eric Vergne (Jahrgang 1990): In den Jahren 2012 bis 2014 startete Jéan-Eric Vergne für Toro Rosso. Der smarte Franzose aus Pontoise bei Paris blieb im ersten Jahr sogar vor Teamkollege Daniel Ricciardo, der später zu Red Bull wechselte. Diesen Schritt schaffte Vergne nicht. 2015/16 wurde er als Testfahrer von Ferrari angestellt, seither fährt der WM-13. von 2014 in der Formel E. © Getty Nelson Piquet, Jr. (Jahrgang 1985): "Crash-Gate" ist das, was Formel-1-Kenner mit dem Sohn des dreimaligen Weltmeisters Nelson Piquet (senior) in Verbindung bringen. Im Jahr 2009 kam heraus, dass Piquet Junior bei einem Grand Prix in Singapur absichtlich einen Crash gebaut hatte, um seinem damaligen Teamkameraden Fernando Alonso zu helfen. Renault-Teamchef Flavio Briatore, der den Crash angeordnet hatte, wurde daraufhin vor Gericht verurteilt. Piquet Junior, der zwischen 2008 und 2009 auf insgesamt 28 Formel-1-Starts kommt, fährt inzwischen in der Formel E. © Getty Jaime Alguersuari (Jahrgang 1990): Auf insgesamt 46 Formel-1-Starts kommt der Spanier Jaime Alguersuari. Von 2009 bis 2011 fuhr er für Toro Rosso, konnte aber kein Rennen gewinnen. Nachdem er unter anderem in der ADAC GT Masters und in der Formel E gestartet war, beendete er 2015 aus gesundheitlichen Gründen seine Karriere. Er tritt seit einigen Jahren als DJ auf, Künstlername: Squire. © Getty Narain Karthikeyan (Jahrgang 1977): Kumar Ram Narain Karthikeyan war der erste Inder, der in der Formel 1 an den Start ging. Zwischen 2005 und 2012 fuhr er mit Unterbrechungen für Jordan und HRT insgesamt 46 Rennen. Dazwischen ging er in den Rennserien A1-GP, der Le-Mans-Series und Super League Formula an den Start. 2010 startete er in der Camping World Truck Series. Seit 2014 fährt Karthikeyan in der Super Formula. © Getty Paul Di Resta (Jahrgang 1986): Der Sieger der DTM 2010 startete von 2011 bis 2017 insgesamt 59 Mal in der Formel 1. Allerdings war er nur von 2011 bis 2013 Stammfahrer bei Force India, 2017 ersetzte er für ein Rennen den erkrankten Felipe Massa. Seit 2014 fährt er wieder für Mercedes in der DTM. Er ist der Cousin der Rennfahrer Dario und Marino Franchetti. Sein Stiefvater war der schottische Profifußballer Dougie McCracken. © Getty Robert Kubica (Jahrgang 1984): Die Formel-1-Karriere (erster Start 2006) des Polen schien bereits zu Ende, als er sich in einem Rallye-Wagen 2011 eine schwere Verletzung zuzog. Ein paar Jahre später startete er wieder in der Rallye-Europameisterschaft. Im Januar 2018 wurde bekannt, dass Kubica für Williams in der Formel 1 als Ersatz- und Entwicklungsfahrer im Einsatz ist. Eine Rückkehr als Rennfahrer ist also nicht ausgeschlossen. Sein größter Erfolg bisher war der Sieg beim Grand Prix in Kanada 2008. © Clive Rose / Getty Vitantonio Liuzzi (Jahrgang 1981): Der Italiener gehört zu den ehemaligen Formel-1-Fahrern, die nach ihrem Karriereende in die Formel E gewechselt sind. Zwischen 2005 und 2011 war er für Red Bull, Toro Rosso, Force India und HRT insgesamt 80 Mal an den Start gegangen. Aktuell fährt Liuzzi in der GT Asia und ab und zu auch beim Stock Car in Brasilien mit. © Getty

Der große Hype um Michael Schumacher: 1995, noch im Benetton, schaffte der spätestens mit seinem WM-Titel 1994 zum neuen Nationalhelden aufgestiegene Michael Schumacher seinen ersten Sieg im Motodrom. Was bei aller Begeisterung der echten Fans die Freude zumindest für einige ein wenig trübte: dass mit der Schumi-Euphorie auch bisher nur aus Fußballstadien bekannte Fan-Unsitten ihren Einzug an der Rennstrecke hielten und ebenso Beschimpfungen und Pfeifkonzerte für Schumachers WM-Rivalen Damon Hill – bis hin zu Morddrohungen, sodass Hill zeitweise sogar Polizeischutz bekommen musste. Bis zum nächsten Sieg in Hockenheim musste Schumacher dann bis in seine Ferrari-Zeit warten. In der stand er allerdings noch dreimal ganz oben auf dem Podium: 2002, 2004 und 2006. Sein Bruder Ralf hatte es 2001 im Williams-BMW geschafft, seinen Heim-Grand-Prix zu gewinnen – beim letzten Rennen auf dem alten, 6,8 Kilometer langen Kurs mit den langen Waldgeraden. 2002 wurde umgebaut, die Strecke auf knapp 4,6 Kilometer verkürzt – und ihrer einzigartigen Charakteristik beraubt, wie viele meinten.

Michael Schumacher war jahrelang der Held von Hockenheim. © imago/Hoch Zwei

Der letzte deutsche Sieg – und die Wochenendprognose: Den letzten deutschen Sieg in Hockenheim holte 2014 Nico Rosberg im Mercedes-Silberpfeil. Sebastian Vettel gewann hier noch nie, sein bestes Ergebnis bisher war der dritte Platz 2010. Ob es dieses Jahr endlich auch in Hockenheim klappt, nur gute 30 Kilometer von seinem Heimatort Heppenheim entfernt? Lewis Hamilton – nach ihm verlängerte am Freitag auch Valtteri Bottas seinen Vertag bei Mercedes bis 2020 – war in den Freitags-Trainings zweimal Zweiter hinter Daniel Ricciardo im Red Bull. Vettel fuhr jeweils die viertschnellste Zeit. Aber mit Blick auf Sonntag sagte er: „Es wäre eine Schande, das Rennen zu verlieren.“