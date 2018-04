Formel-1-Reform: Das ändert sich ab 2021

Australien GP: In Melbourne wird über 58 Runden eine Gesamtdistanz von 307,574 Kilometern gefahren. Eine Runde ist 5,303 Kilometer lang. Beim Saison-Auftaktrennen (25. März) kommt es im Albert Park ("Stop and Go"-Kurs) ob der engen Streckenführung häufig zu Kollisionen. Im vergangenen Jahr triumphierte Sebastian Vettel. Das Qualifying beginnt am 24. März um 07:00 deutscher Zeit, das Rennen startet am 25. März um 07:10.

Australien GP: In Melbourne wird über 58 Runden eine Gesamtdistanz von 307,574 Kilometern gefahren. Eine Runde ist 5,303 Kilometer lang. Beim Saison-Auftaktrennen (25. März) kommt es im Albert Park ("Stop and Go"-Kurs) ob der engen Streckenführung häufig zu Kollisionen. Im vergangenen Jahr triumphierte Sebastian Vettel. Das Qualifying beginnt am 24. März um 07:00 deutscher Zeit, das Rennen startet am 25. März um 07:10. © imago/PanoramiC International

Bahrain GP: In Sakhir wird über 57 Runden eine Gesamtdistanz von 308,484 Kilometern gefahren. Eine Runde ist 5,412 Kilometer lang. Die Wüstenstrecke weist vier Geraden und drei Hochgeschwindigkeitskurven auf. Die lange Startgerade sorgt zu Beginn des Rennens für ein interessantes Beschleunigungsduell. Auch hier fuhr sich Vettel im vergangenen Jahr zum Sieg. Das Qualifying beginnt am 7. April um 17:00 deutscher Zeit, das Rennen startet am 8. April um 17:10. © imago/HochZwei

China GP: In Shanghai wird über 56 Runden eine Gesamtdistanz von 305,256 Kilometern gefahren. Eine Runde ist 5,451 Kilometer lang. Auf der längsten Rennstrecke Asiens werden zwei lange Geraden und jeweils sieben Rechts- und sieben Linkskurven gefahren, wodurch gute Überholmöglichkeiten entstehen. 2017 sicherte sich der Brite Lewis Hamilton den ersten Platz. Das Qualifying beginnt am 14. April um 08:00 deutscher Zeit, das Rennen startet am 15. April um 08:10. © imago/HochZwei

Aserbaidschan GP: In Baku wird über 51 Runden eine Gesamtdistanz von 306,306 Kilometern gefahren. Eine Runde ist 6,006 Kilometer lang. Der Baku City Circuit führt durch die Altstadt, passiert die Strandpromenade und die Boxenanlagen stehen vor dem Regierungsgebäude. Im vergangenen Jahr konnte Red Bulls Daniel Ricciardo den Stadtkurs gewinnen. Das Qualifying beginnt am 28. April um 15:00 deutscher Zeit, das Rennen startet am 29. April um 14:10. © imago/LAT Photographic

Spanien GP: In Barcelona wird über 66 Runden eine Gesamtdistanz von 307,230 Kilometern gefahren. Eine Runde ist 4,655 Kilometer lang. Der häufig für Testfahrten genutzte Parcours in Katalonien weist eine Mischung aus langsamen und schnellen Kurven auf, Überholmanöver sind trotzdem selten. Im Vorjahr setzte sich Hamilton vor Vettel durch. Das Qualifying beginnt am 12. Mai um 15:00 deutscher Zeit, das Rennen startet am 13. Mai um 15:10. © imago/HochZwei

Monaco GP: In Monaco wird über 78 Runden eine Gesamtdistanz von 260,520 Kilometern gefahren. Eine Runde ist 3,340 Kilometer lang. Der Straßenkurs im Fürstentum ist voller enger Kurven und Abschnitte, was den Piloten über beinahe 80 Runden vollste Konzentration abverlangt. Der Circuit in Monte Carlo hält außerdem eine Tunneldurchfahrt und die bekannte "Loews-Kehre", die langsamste Kurve des Jahres, bereit. 2017 konnten sich die Ferraris absetzen, Vettel landete vor Kimi Räikkönen auf Platz eins. Das Qualifying beginnt am 26. Mai um 15:00 deutscher Zeit, das Rennen startet am 27. Mai um 15:10. © imago/HochZwei

Kanada GP: In Montreal wird über 70 Runden eine Gesamtdistanz von 305,270 Kilometern gefahren. Eine Runde ist 4,361 Kilometer lang. Der Circuit Gilles Villeneuve gehört zu den bei den Protagonisten beliebtesten Strecken des Formel-1-Kalenders. Er wartet mit vier Geraden und mehreren tückischen Schikanen auf, in denen die Fahrer teilweise in wenigen Sekunden von über 300 km/h auf 100 km/h abbremsen müssen, um sofort wieder aus der Kurve zu beschleunigen. In der vorherigen Saison sicherte sich hier Lewis Hamilton die Krone. Das Qualifying beginnt am 9. Juni um 20:00 deutscher Zeit, das Rennen startet am 10. Juni um 20:10. © imago/LAT Photographic

Frankreich GP: In Le Castellet wird über 53 Runden eine Gesamtdistanz von 309,626 Kilometern gefahren. Eine Runde ist 5,842 Kilometer lang. Der häufig als Teststrecke genutzte Kurs wird in der kommenden Saison reaktiviert, seit 1990 fand hier kein Formel-1-Rennen mehr statt. Damit gastiert die Formel 1 erstmals seit 2008 (damals in Magny-Cours) wieder in Frankreich. Das Qualifying beginnt am 23. Juni um 16:00 deutscher Zeit, das Rennen startet am 24. Juni um 16:10. © imago/Crash Media Group

Österreich GP: In Spielberg wird über 71 Runden eine Gesamtdistanz von 308,484 Kilometern gefahren. Eine Runde ist 5,412 Kilometer lang. Der Red Bull Ring ist ob vieler Zwischengeraden und schneller Kurven zügig zu fahren, auch wenn einige Höhenmeter zu bewältigen sind. Die Strecke ist an Hängen gelegen und bietet eine landwirtschaftliche Atmosphäre. Vergangenes Jahr triumphierte Valtteri Bottas im österreichischen Aichfeld. Das Qualifying beginnt am 30. Juni um 15:00 deutscher Zeit, das Rennen startet am 1. Juli um 15:10. © imago/HochZwei

Großbritannien GP: In Silverstone wird über 52 Runden eine Gesamtdistanz von 306,332 Kilometern gefahren. Eine Runde ist 5,891 Kilometer lang. Im beschaulichen Örtchen Silverstone wurde 1950 der erste moderne Formel-1-Grand-Prix ausgetragen. Die Strecke gilt als eine der schnellsten der Saison und wartet mit mehreren Highspeed-Kurven und schnellen Richtungswechseln auf. In der vorigen Saison fuhr Hamilton hier bei seinem Heim-Grand-Prix seinen vierten Silverstone-Sieg in Serie ein. Das Qualifying beginnt am 7. Juli um 15:00 deutscher Zeit, das Rennen startet am 8. Juli um 15:10. © imago/LAT Photographic

Deutschland GP: In Hockenheim wird über 67 Runden eine Gesamtdistanz von 306,458 Kilometern gefahren. Eine Runde ist 4,574 Kilometer lang. Am Hockenheim-Ring, an dem die Formel 1 nur alle zwei Jahre gastiert, wechseln sich schnelle Passagen und Bremszonen wie die Spitzkehre nach der langen "Parabolika"-Gerade ab. Beim letzten Rennen 2016 setzte sich Hamilton vor Ricciardo durch. Das Qualifying beginnt am 21. Juli um 15:00 deutscher Zeit, das Rennen startet am 22. Juli um 15:10. © imago/LAT Photographic

Ungarn GP: In Budapest wird über 70 Runden eine Gesamtdistanz von 306,670 Kilometern gefahren. Eine Runde ist 4,381 Kilometer lang. Die Streckenführung des Hungarorings bietet ob vieler Winkel und weniger Geraden kaum Überholmöglichkeiten. Daher ist das Qualifying und eine gute Startposition hier besonders wichtig. 2017 triumphierte Sebastian Vettel vor den Toren Budapests. Das Qualifying beginnt am 28. Juli um 15:00 deutscher Zeit, das Rennen startet am 29. Juli um 15:10. © imago/Action Plus

Italien GP: In Monza wird über 53 Runden eine Gesamtdistanz von 307,029 Kilometern gefahren. Eine Runde ist 5,793 Kilometer lang. Auf dem Kurs von Monza werden dank der langen Geraden die höchsten Geschwindigkeiten erzielt. Da es außerdem wenige Kurven gibt, ist die Strecke für die Piloten allerdings recht wenig anspruchsvoll. 2017 siegte hier Mercedes, Hamilton landete vor Bottas an der Spitze. Das Qualifying beginnt am 1. September um 15:00 deutscher Zeit, das Rennen startet am 2. September um 15:10. © imago/HochZwei

Singapur GP: In Singapur wird über 61 Runden eine Gesamtdistanz von 309,453 Kilometern gefahren. Eine Runde ist 5,073 Kilometer lang. Der "Stop and Go"-Kurs im asiatischen Stadtstaat ist zwar sehr geräumig, dennoch müssen die Fahrer häufig abbremsen. Viele Bodenwellen sorgen für häufiges, von spektakulär sprühenden Funken begleitetes Aufsetzen der Fahrzeuge im sehenswerten Abendrennen von Singapur. 2017 siegte Hamilton, Konkurrent Vettel drehte sich direkt nach dem Start und schied aus dem Rennen aus. Das Qualifying beginnt am 15. September um 15:00 deutscher Zeit, das Rennen startet am 16. September um 14:10. © imago/HochZwei

Russland GP: In Sochi wird über 53 Runden eine Gesamtdistanz von 310,209 Kilometern gefahren. Eine Runde ist 5,853 Kilometer lang. Seit 2014 wird der russische Grand Prix auf dem von vielen 90-Grad-Kurven geprägten Sochi International Street Circuit ausgetragen. Der Kurs hat weiterhin zwei geschwungene Geraden, an die sich gute Überholmöglichkeiten anschließen. Der Finne Valtteri Bottas konnte sich in der vergangenen Saison vor Sebastian Vettel durchsetzen.Das Qualifying beginnt am 29. September um 14:00 deutscher Zeit, das Rennen startet am 30. September um 13:10. © imago/Eibner

Japan GP: In Suzuka wird über 53 Runden eine Gesamtdistanz von 307,771 Kilometern gefahren. Eine Runde ist 5,807 Kilometer lang. Die Naturrennstrecke stellt eine große Herausforderung für die Fahrer da: Viele Richtungswechsel und wenige Überholmöglichkeiten sind mit flüssigen Kurven und Vollgaspassagen kombiniert. Der nebenan gelegene Vergnügunspark sorgt auch auf er Rennstrecke für Jahrmarkt-Feeling. Hamilton siegte auch hier, Vettel schied erneut vorzeitig aus dem Rennen aus. Das Qualifying beginnt am 6. Oktober um 08:00 deutscher Zeit, das Rennen startet am 7. Oktober um 07:10. © imago/DeFodi

USA GP: In Austin wird über 56 Runden eine Gesamtdistanz von 308,896 Kilometern gefahren. Eine Runde ist 5,516 Kilometer lang. Der texanische Circuit of The Americas bietet insgesamt 20 Kurven, darunter Spitz- und S-Kurven, sowie 40 Meter Höhendifferenz. Vom Start führt direkt ein steiler Hang zur ersten Kurve. Hier fuhr Hamilton 2017 seinen neunten und letzten Saisonsieg ein. Das Qualifying beginnt am 20. Oktober um 23:00 deutscher Zeit, das Rennen startet am 21. Oktober um 20:10. © imago/Action Plus

Mexiko GP: In Mexico City wird über 71 Runden eine Gesamtdistanz von 305,584 Kilometern gefahren. Eine Runde ist 4,304 Kilometer lang. Der Kurs bietet eine lange Gerade vor und nach dem Start und führt später durch ein Baseballstadion, in dem tausende begeisterte Fans Platz nehmen könnnen. Besonders ist in Mexiko die Höhenlage von über 2000 Metern. Der geringe Luftwiderstand lässt Geschwindigkeiten von mehr als 360 km/h zu. Der junge Niederländer Max Verstappen siegte hier in der vorigen Saison vor Valtteri Bottas. Das Qualifying beginnt am 27. Oktober um 20:00 deutscher Zeit, das Rennen startet am 28. Oktober um 20:10. © imago/HochZwei

Brasilien GP: In São Paulo wird über 71 Runden eine Gesamtdistanz von 305,939 Kilometern gefahren. Eine Runde ist 4,309 Kilometer lang. Der wellige Kurs beim vorletzten Rennen der Saison hält Anstiege, lange Geraden und vorwiegend langsame Kurven parat. Im vergangenen Jahr triumphierte Vettel vor Bottas und Räikkönen. Das Qualifying beginnt am 10. November um 19:00 deutscher Zeit, das Rennen startet am 11. November um 19:10. © imago/HochZwei